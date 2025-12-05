李纯恩 - 落叶时节又逢君 | 好好过日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩
30分鐘前
生活 专栏
　　或许是天气不冷的缘故，其实已经是冬季了，但感觉还像深秋。上海街上法国梧桐树的树叶已经都转了颜色，树冠给太阳一照金灿灿的。风一吹，黄叶纷纷而下，在人行道上铺张开来，也是一景。

　　记得前些年有报道说，有几条从前法租界的马路行人道上这时候故意不清扫，由得黄叶积聚铺陈，跟街旁漂亮的老洋房们融为一体，气氛上佳，成了拍照打卡的热点。这个主意不错，没有情趣的人是想不出来的。

　　法国梧桐树的树叶很大，形状有点像加拿大的枫叶标志。落叶掉在地面很快就干了，脚踩在上面会听到细微的断裂声，一路走去，脚下沙沙作响。有时候这响声还是故意踩出来的，每一步都去踩中一片落叶，那路好像是跳着走的。这是小时候上学路上的回忆，到了我女儿小时候，在这个季节带她回上海，走在路上我也教她踩着枯叶走路，每一步都听到一声微响，她格格笑，时光好像压缩起来，父女俩一起上学去。

　　小时候去上学的路上，同行的孩子会一人拾起一片大大的梧桐树叶，将叶梗交叠，各自用力一扯，谁的叶梗断了就算输。那时候这么简单的游戏也可以让我们从家门口玩到校门口，有的同学一路输得不服气，到了学校里还要缠着「赢家」继续玩。上课的时候，老师在讲台上讲课，下面邻座的两个学生还会悄悄掏出两片树叶在书桌下使暗劲斗一下。

　　这天早上跟大婆从酒店出来散步，走在阳光普照的南京西路上，说起小时候的事情，便随手在地上拾了两片大大的落叶，教她玩一次。两根细梗相交，她手上的叶梗应声而断。我说哈，我赢了，她笑说怎么如此无聊，我说过日子像这样无无聊聊多好。

李纯恩

李纯恩 - 乱走的乐趣 | 好好过日子
　　在外旅行，想要了解一座城市，最好的方法就是Citywalk。在城市中信步而去，可以走到许多地方，沿途看到不同的人文风景。这当然也要看那座城市是不是便于行走。 　　中国的大城市，比如北京和上海，前者无车行不得，后者则是一座可以用脚行走的城市。在上海，大街小巷四通八达，如想Citywalk，只要你走得动，走到哪里都方便。所以每次到上海，必走许多路，若以脚步计算，一天一两万步很等闲。 　
2025-12-04 02:00 HKT
好好过日子