张诺 - 饥饿的渴望 | 任意行

张诺
30分鐘前
　　在追求纤瘦的社会压力下，很多年轻人都不敢正视身体真正的需要。梅丽莎．布罗德（Melissa Broder）的小说《Milk Fed》以独特视角探讨这个问题，带领读者踏上一段关于食物、信仰与爱的旅程。

　　瑞秋是住在洛杉矶的年轻女子，患有饮食失调症，她将卡路里计算视为自己的宗教信仰，每天严格控制饮食，生活在母亲批评声音的阴影下。她的午餐是无酱料的沙律，饭后甜品是限于45卡路里的冻乳酪，生活充满计算与控制，而且长期在饥饿状态中。

　　当瑞秋遇见在冻乳酪店工作的美莉后，她的世界开始转变。美莉身型丰满，却生活得自然自在。米里无视瑞秋对低卡食物的坚持，为她的乳酪免费加上朱古力、糖浆，带她吃中国菜，甚至邀请她参加安息日家庭聚会，享受丰盛的晚餐。这些看似简单的善举却意义深远，仿佛为瑞秋打开了新世界的大门，让她经历另一种生活方式，明白到原来保持纤瘦、控制体重并不是生命的全部，而自己是可以从别人批判的目光中夺回生活的话语权。

　　布罗德的笔触既幽默又深刻，她笔下的食物描写充满感官魅力，卷饼像「裹在毯子里的温暖婴儿」，意大利薄饼上的蘑菇仿佛能成为遮盖自己的毯子。这些描写不仅唤起读者的食欲，更暗示着对爱与接纳的渴望。有读者在网上留言说，对瑞秋极端控制饮食的行为有很大共鸣，简直是自己的写照。

　　《Milk Fed》不仅是关于饮食失调的康复之旅，也是关于文化认同与性向探索的故事，它鼓励读者与内心最隐密的部分对话，让自己容许渴望、容许我占据自己的空间、容许我成为一个混乱却又光彩夺目的生命。

