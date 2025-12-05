邓达智 - COVA 圣诞蛋包 | 智智乐GO

圣诞蛋包Panettone西方节庆悠久之恩物。考究出处，意大利人普遍相信源自北部米兰。500年前，名为Toni的整饼师傅炮制甜品期间，焗过火，成为外表微焦，内容包含蜜饯干果粒的蛋包。Toni之名配合意大利面包Panne：Pan de Toni（Toni的面包）；Panettone声名鹊起。近百多年渐渐成为不单止意大利，甚至整个东南欧、南欧、西南欧、加拿大、美国、澳洲及南美洲（尤其人口占60%意大利血统的阿根廷），圣诞期间必备包点。



Panettone一般称为蛋包，亦可称为蛋糕；分别在于制作蛋糕，却使用发酵面包的酵母（Yeast），出来效果介乎蛋糕与面包之间。何解圣诞期间特别受欢迎？外型膨胀观感吸引，内含蜜饯干果粒，果甜增食欲，介乎面包与蛋糕之间符合西方进餐必具面包，这Panettone提供面包口感及满足，既有蛋香又不似蛋糕令肚皮滞胀；适合用作琳瑯满目圣诞食品中间的调剂。



退伍军人Antonio Cova在贴近驰名世界Scala歌剧院，于1817年建立Caffe Cova，除了高级咖啡，并售各式酒类、高级糕点，风行一时。战后1950年，搬至今天地址：米兰高级时装区域Via Monte Napoleone 8号，取名Cova Montenapoleone，成为意大利同类型历史最古老集高级餐饮、咖啡店、饼店。1993年，东移至我们香港，创立首间远东地区COVA HongKong。2013年6月，世上顶级时尚、名酒美食品牌王国LVMH收购。



作为32年历史香港COVA，驰名咖啡餐饮之外，其饼店提供饼食种类繁多；圣诞火树银花并圣诞钟声近了；路过太子行COVA名店，见多种圣诞饼食纷呈，包装得体名贵Panettone堆叠如小山，催促佳节脚步近了。



邓达智