Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓达智 - COVA 圣诞蛋包 | 智智乐GO

智智乐GO
智智乐GO
邓达智
30分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　圣诞蛋包Panettone西方节庆悠久之恩物。考究出处，意大利人普遍相信源自北部米兰。500年前，名为Toni的整饼师傅炮制甜品期间，焗过火，成为外表微焦，内容包含蜜饯干果粒的蛋包。Toni之名配合意大利面包Panne：Pan de Toni（Toni的面包）；Panettone声名鹊起。近百多年渐渐成为不单止意大利，甚至整个东南欧、南欧、西南欧、加拿大、美国、澳洲及南美洲（尤其人口占60%意大利血统的阿根廷），圣诞期间必备包点。

　　Panettone一般称为蛋包，亦可称为蛋糕；分别在于制作蛋糕，却使用发酵面包的酵母（Yeast），出来效果介乎蛋糕与面包之间。何解圣诞期间特别受欢迎？外型膨胀观感吸引，内含蜜饯干果粒，果甜增食欲，介乎面包与蛋糕之间符合西方进餐必具面包，这Panettone提供面包口感及满足，既有蛋香又不似蛋糕令肚皮滞胀；适合用作琳瑯满目圣诞食品中间的调剂。

　　退伍军人Antonio Cova在贴近驰名世界Scala歌剧院，于1817年建立Caffe Cova，除了高级咖啡，并售各式酒类、高级糕点，风行一时。战后1950年，搬至今天地址：米兰高级时装区域Via Monte Napoleone 8号，取名Cova Montenapoleone，成为意大利同类型历史最古老集高级餐饮、咖啡店、饼店。1993年，东移至我们香港，创立首间远东地区COVA HongKong。2013年6月，世上顶级时尚、名酒美食品牌王国LVMH收购。

　　作为32年历史香港COVA，驰名咖啡餐饮之外，其饼店提供饼食种类繁多；圣诞火树银花并圣诞钟声近了；路过太子行COVA名店，见多种圣诞饼食纷呈，包装得体名贵Panettone堆叠如小山，催促佳节脚步近了。

邓达智

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
8小時前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
3小時前
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
影视圈
8小時前
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
突发
3小時前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
8小時前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
17小時前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
7小時前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦
「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦
影视圈
15小時前
更多文章
邓达智 - 锦田酬恩建醮又十年 | 智智乐GO
　　自下午传来大埔宏福苑超级巨火的消息，难以估计人命财产并安居乐业宏愿瞬间灰飞烟灭…… 　　一坐数小时，本应聚精会神工作，无奈心系宏福苑，不断滑动电话屏面看事态发展，除了关注火灾，别的情绪一笔勾销！ 　　本题关系锦田乡酬恩建醮；建醮意义是祈求上苍怜悯，赐福众生，合境平安。大埔火灾状况，合境不安宁，民心所思所向。锦田乡酬恩建醮在即，虽非迷信；解民间疾苦诸行为，当尊敬供奉如仪。 　　
2025-11-28 02:00 HKT
智智乐GO