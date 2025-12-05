Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风 - 李芷淇个展「心果」 | 优雅以后

优雅以后
优雅以后
林靖风
30分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　艺术家李芷淇在艺鹄艺术空间举办个人展览「心果」，透过主要以蓝色为主调的油彩作品，探讨自我定义与被塑造之间的过程。空间内的一切都被凝视着，幽暗的环境和集中的灯光让人聚焦于作品自身，就如记忆一般以断续的片段组成。

　　展览以主导的方式引领观赏者的视线，特别是放置于场地中央、以不同手指倒模形态呈现的树脂作品《When Wisdom Rise》；其中投射的光影反映在地上，再度折射到天花板，所构成的影子让人联想起米高安哲罗《创造亚当》中那一只无法触及上帝的食指；又或是雅克-路易．大卫《苏格拉底之死》中，苏格拉底在死前以食指导向天际，象征更高存在的永生。

　　对比场内另一件树脂作品《In the Drift》，平滑的弧状外形像是还没有完全成形的手指，就如标题所描述一般在漂泊中守候智慧的诞生。同时亦呈现了作家迈克尔．斯万维克同名作品中，女主角被另一个星球生物跟踪的状态。这两件树脂作品都展现出被牵制的压抑感，就像人们匆忙横越马路时，即使迎面而来的车辆反复鸣笛和灯光直射，我们仍然无法立刻作出反应，只可以伫立在原地而无法逃离。

林靖风

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
8小時前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
3小時前
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
影视圈
8小時前
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
突发
3小時前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
8小時前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
17小時前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
7小時前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦
「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦
影视圈
15小時前
更多文章
林靖风 - 香港大歌剧院《魔笛》 | 优雅以后
　　在香港大歌剧院最新的《魔笛》制作中，观众踏入的是一个充满科技想像的国度，为这一部魔幻经典注入未来美学。透过几何线条与影像投影重塑飞行与能量流动的效果，让原本的救赎与试炼故事推往另一个时空。制作团队亦在叙事结构上加入改造人与人工智能的元素，就如帕米娜公主所述：「这个邪恶改造人向我步步进逼。」在熟悉的神话框架中，编织出自由与身分的当代提问。 　　舞台与服装设计以未来主义为基调：帕帕基诺的鸟类
2025-11-28 02:00 HKT
优雅以后