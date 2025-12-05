Titus - 沙丘瀚战——Tudor | 表奇立异

还记得大学尾段时期，我买了人生第一部菲林相机，是一部现代做的即弃菲林相机。当时见很多朋友迷上复古风，我便想试试将日常点滴用菲林相机拍出来，看看效果怎样。谁知妈妈第一个反应是：「现在科技发达，你反而买菲林相机，这是我们当年没有选择采用的啊。」结果，我跟妈妈讨论了一整晚，最后连我自己也无法解释为何又流行了菲林相机。最后只好笑说：「潮流嘅嘢，你识咩啊。」



自从复古风杀到，钟表行业也应声而起。除了更多人留意古董表，不同的新表款也开始加入一些复古的元素。就在两星期前，帝舵推出了全新的Ranger，功能简单，没有太花巧设计，却传承着帝舵的传统美学标准，同时又带着复古和军事味道。今次推出的Ranger，分别有36和39mm，对某些人来说可能是偏细，但从经典角度来看，这个才是真正的男装！



近年有一套很出名的大制作电影，就是Timothée Chalamet及Zendaya主演的《Dune》，相信看过后大家都对沙漠的印象更深刻了。而今次推出的Ranger最瞩目，就是全新表面颜色「沙丘白」（Dune White）。Cream white表面平时见得多，但这个新颜色比cream white更深，与钢表壳造成显眼的对比，很有个性。



对不少人来说，这只是一个新颜色，但原来手表的设计灵感是来自你可能从没听过的一个比赛——达卡拉力赛（Dakar Rally）。Dakar Rally 是一个沙漠拉力赛，有人说是世界上最艰难的越野赛事，因为参赛车队在穿越艰难的沙漠地形时，也要注意补给能力。每个赛段可长达12小时。而帝舵，正正就是这个非凡赛事的大会指定计时。



除了这个独特且富有故事的新表面颜色，表壳的磨砂处理完美展现了Dakar Rally各车队坚毅和不屈的精神。最重要的是，不论是钢带还是布带，沙丘白面还是硬朗的黑面，售价还不到港币3万。我之前也多次提到帝舵前途一片光明，毫无疑问，这Ranger是一只物超所值的daily watch。



Titus