郭志仁 - 她喜欢Banksy | 九宫格

常说，没有丑的人，只有懒的人，这句话放诸爱情世界，同样适用。所谓「有心思」，即使没有天分，也可以做功课补救。懒惰的追求者，该被淘汰出局。



最近，娱乐界Y先生重遇已转投金融界旧同事CC。当年两人已有说不出的默契，只是时间未让故事开始。十年后重遇，Y先生仍对她心动，第二日决定送上一份礼物，作为重遇的记念，希望女生睹物思人。



究竟她现在喜欢甚么？ Y先生把女生社交媒体帖文逐个细看，发现对方刚去了著名英国涂鸦艺术家班克斯Banksy的展览，IG照片频频出现Banksy经典作品《气球女孩》。大多数人相信，那个伸手抓紧气球的小女孩，象征希望与爱；但也有人演绎，女孩其实放手让气球离她而去，乘着风越飞越远，象征失去与别离。



Y先生再三研究Banksy的画作，最终选中一幅让人心头一暖的作品。一个小男孩放下平日最爱的蝙蝠侠与蜘蛛侠，改为拿起一个护士公仔。这是疫情时期诞生的创作，相信正是对前线医护致敬。Y希望女生挂在办公室或家中时，能想起那一份懂得欣赏、愿意观察的小心思。



在重大时刻，最值得被记住的，永远是那些站在最前线守护别人的人。正如每次火灾，我们总会向在火光中逆行的消防员致敬。



「挨夜又挨饿，真是非走不可，你也不肯垂垂头和倦意讲和。」群星—《真的英雄》



郭志仁