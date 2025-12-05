Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 她喜欢Banksy | 九宫格

九宫格
九宫格
郭志仁
29分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　常说，没有丑的人，只有懒的人，这句话放诸爱情世界，同样适用。所谓「有心思」，即使没有天分，也可以做功课补救。懒惰的追求者，该被淘汰出局。  

　　最近，娱乐界Y先生重遇已转投金融界旧同事CC。当年两人已有说不出的默契，只是时间未让故事开始。十年后重遇，Y先生仍对她心动，第二日决定送上一份礼物，作为重遇的记念，希望女生睹物思人。  

　　究竟她现在喜欢甚么？ Y先生把女生社交媒体帖文逐个细看，发现对方刚去了著名英国涂鸦艺术家班克斯Banksy的展览，IG照片频频出现Banksy经典作品《气球女孩》。大多数人相信，那个伸手抓紧气球的小女孩，象征希望与爱；但也有人演绎，女孩其实放手让气球离她而去，乘着风越飞越远，象征失去与别离。 

　　Y先生再三研究Banksy的画作，最终选中一幅让人心头一暖的作品。一个小男孩放下平日最爱的蝙蝠侠与蜘蛛侠，改为拿起一个护士公仔。这是疫情时期诞生的创作，相信正是对前线医护致敬。Y希望女生挂在办公室或家中时，能想起那一份懂得欣赏、愿意观察的小心思。  

　　在重大时刻，最值得被记住的，永远是那些站在最前线守护别人的人。正如每次火灾，我们总会向在火光中逆行的消防员致敬。 

　　「挨夜又挨饿，真是非走不可，你也不肯垂垂头和倦意讲和。」群星—《真的英雄》

郭志仁

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
8小時前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
3小時前
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
影视圈
8小時前
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
突发
3小時前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
8小時前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
17小時前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
7小時前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦
「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦
影视圈
15小時前
更多文章
郭志仁 - 李天命的教诲 | 九宫格
　　记得当年在中大读书，李天命教授的课堂非常受欢迎。选科时，大家斗快报名，无法登记者，便干脆「sit堂」，直接走入课室。那时候，他的课堂已经在一个不小的礼堂，却依然座无虚席，不少学生索性坐在楼梯上。 　　李天命是一位哲学家，他常常将简单的人生哲理融入新诗之中，亦出版过诗集《寒武纪》，让人耳目一新。例如，有一首诗曾经安慰过一位因失恋而心碎的女同学。 　　李天命的《运动》写道：「跃起之后
2025-11-28 02:00 HKT
九宫格