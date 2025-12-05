Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦华章 - 松露飘香 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麦华章
29分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　又到松露飘香时节。每年10至12月，我最为雀跃，因是世上最受追捧珍贵食用菌白松露的当造期，作为白松露痴的我，便会吃个大快朵颐，尽情饱尝这人间美食。

　　散发细腻而深邃香气的白松露向被称为餐桌上的白钻，其矜贵之处是纯属野生，无法人工培植，须在特定自然环境下成长，通常长于地下约1米深处，依附橡树、榛树等树木根部，由松露猎人带同狗只去搜掘。意大利由西北部Piedmont至中部的Tuscany及Umbria均产白松露，当中以前者的最有质素，当地小城阿尔巴（Alba）向是白松露杂散地，久而久之，该地区出产的白松露便统称阿尔巴白松露。

　　白松露每年收成多寡，全靠天意，闻说今年收成较好，不过价格并无下降，反较去年微升5%。香港供应白松露入馔的西餐厅当中，以意大利餐厅Sabatini最知名，今年其白松露取价每克港币188元，一碟菜式加上5克白松露，单是白松露收费（连10%服务费）便要过千元。日前，我相熟的意大利葡萄酒供应商BuonVino老板Tom Lam，通过Piedmont的朋友Icardi酒庄庄主Mariagrazia空运来阿尔巴白松露，每克成本连运费仅港币58元，相当抵吃。

　　是夜阿Tom亲于其酒舖为我们下厨，炮制以白松露入馔的菜式。他深知白松露最佳吃法是「简单就是美」，以简单食材去凸显白松露的独特芳香。当晚我们5人吃了两颗共重85克的白松露（见图），每人吃上17克，人均所费仅约1000元，菜式包括蘑菇汤、炒滑蛋、牛油汁全蛋面及煎牛柳。当在这些简单菜式上刨下片片白松露时（见图），满室飘香，菜肴的热力令松露香味发挥淋漓尽致，直令我有飘然欲醉之感。那么，如你问我如何形容白松露这气味，我只能以感觉是混合泥土、大蒜、煤气、蜜糖与禾秆草的气味去形容，就是这种馥郁芬芳，令我趋之若鹜，如痴如醉！

麦华章
 

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
8小時前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
3小時前
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
影视圈
8小時前
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
突发
3小時前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
8小時前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
17小時前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
7小時前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦
「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦
影视圈
15小時前
更多文章
麦华章 - Ben哥私房菜 | 玫瑰人生
　　查小欣于家中设饭局，宴请一众友好，席上客有《头条日报》老总KY、名食府卅二公馆总厨李文星及太座、建行亚洲市务营销主管Iris、九龙仓企业传讯主管Agnes、国际纪录片制作人Winnie及夫婿Edward，笔者与女友亦有幸叨陪末座。饭局精彩之处是由小欣姐的夫婿阿Ben哥亲下厨大显身手，其精湛烹调令大家吃到舔舔脷，均竖起大拇指赞赏不已，咸认为以此水准大可开设私房菜馆也！ 　　小欣姐固然蜚声娱
2025-11-28 02:00 HKT
玫瑰人生