麦华章 - 松露飘香 | 玫瑰人生

又到松露飘香时节。每年10至12月，我最为雀跃，因是世上最受追捧珍贵食用菌白松露的当造期，作为白松露痴的我，便会吃个大快朵颐，尽情饱尝这人间美食。



散发细腻而深邃香气的白松露向被称为餐桌上的白钻，其矜贵之处是纯属野生，无法人工培植，须在特定自然环境下成长，通常长于地下约1米深处，依附橡树、榛树等树木根部，由松露猎人带同狗只去搜掘。意大利由西北部Piedmont至中部的Tuscany及Umbria均产白松露，当中以前者的最有质素，当地小城阿尔巴（Alba）向是白松露杂散地，久而久之，该地区出产的白松露便统称阿尔巴白松露。



白松露每年收成多寡，全靠天意，闻说今年收成较好，不过价格并无下降，反较去年微升5%。香港供应白松露入馔的西餐厅当中，以意大利餐厅Sabatini最知名，今年其白松露取价每克港币188元，一碟菜式加上5克白松露，单是白松露收费（连10%服务费）便要过千元。日前，我相熟的意大利葡萄酒供应商BuonVino老板Tom Lam，通过Piedmont的朋友Icardi酒庄庄主Mariagrazia空运来阿尔巴白松露，每克成本连运费仅港币58元，相当抵吃。



是夜阿Tom亲于其酒舖为我们下厨，炮制以白松露入馔的菜式。他深知白松露最佳吃法是「简单就是美」，以简单食材去凸显白松露的独特芳香。当晚我们5人吃了两颗共重85克的白松露（见图），每人吃上17克，人均所费仅约1000元，菜式包括蘑菇汤、炒滑蛋、牛油汁全蛋面及煎牛柳。当在这些简单菜式上刨下片片白松露时（见图），满室飘香，菜肴的热力令松露香味发挥淋漓尽致，直令我有飘然欲醉之感。那么，如你问我如何形容白松露这气味，我只能以感觉是混合泥土、大蒜、煤气、蜜糖与禾秆草的气味去形容，就是这种馥郁芬芳，令我趋之若鹜，如痴如醉！



麦华章

