李飞帆 - AIA全新「爱伴航」 危疾保障系列产品 精准匹配不同阶段健康需求 | 企业热话

李飞帆
28分鐘前
　　友邦香港及澳门宣布推出全新「爱伴航」危疾保障系列，以多项市场首创方案，精准匹配不同人生阶段健康需求，覆盖家长、准父母、追求全面保障及精打细算的各类客户。 

　　友邦香港及澳门首席产品主张策划及医疗保健官梁莉斯女士表示：「随着医学进步，危疾不再等同绝症。虽然人均寿命延长，但患病时间及多次罹患危疾的风险亦随之上升。危疾保障已成为应对长期健康挑战的重要后盾，持续的财务支援前所未有地重要。」

　　梁女士指，全新「爱伴航」危疾保障系列以清晰定位，回应不同客户的实际需要。「『爱伴航』保险计划系列专为追求全面保障的客户而设，而『首护挚宝』版本则强化早期危疾及儿童严重疾病保障，并透过推广优惠提供的『个人疗程管理服务与复康管理』，协助家庭联系儿科医疗专业人士，旨在让家庭更安心面对未知挑战。『简致•爱伴航』保险计划则提供基本必备保障，针对三大危疾设有额外保障，特别适合有预算考量的客户。我们更首次将多项增值服务延伸至『爱伴航』危疾保障系列等危疾产品，提供个人化医疗支援，守护客户由诊断、治疗至康复的每一步，充份体现AIA协助大众实践『健康长久好生活』。」 
 

