何重恩 - 防患未然 | 重中之重

特首在大埔世纪灾难后审视各方面的情况，决定在支援和重建的关键时刻，必须放眼长远，坚定前行，稳步推进社会的正常运作。故宣布原定于12月7日举行的立法会选举将如期举行。



他指出如期完成选举，是维护社会稳定的重要举措，更是对灾后重建工作的有力支撑。让新一届议员尽早履职，才能更快、更有效地推进各项重要工作。



防火事务过去一直属于立法会的发展事务委员会或民政事务委员会的讨论范畴，具体情况取决于每届立法会的编制和议程安排。涉及的可能范畴，包括消防安全规定、注册消防工程师制度、消防装置、专业发展课程等。



近日有不少舆论提出，哪个部门应该问责，在香港地盘消防主要由消防处、屋宇署和劳工处共同承担，各有不同的职责。消防处负责有关消防装置、设备以及地盘防火措施的规定，根据《消防条例》（第95章）及相关指引（例如《建筑工地的防火安全措施》通函）进行巡查。在涉及楼宇防火结构或建筑工程相关的消防安全事宜时，屋宇署会进行监管和执法。



劳工处则在巡查地盘消防条例方面，也担当着重要的角色，主要集中在地盘的职业安全与健康（职安健）范畴。劳工处负责执行《职业安全及健康条例》及相关附属法例。虽然消防处和屋宇署专注于「防火」本身，但劳工处则专注于因火灾引致的「人员安全」。当中亦有责监督承建商进行风险评估，并实施适当的控制措施以减少火灾风险对工人的威胁。



何重恩