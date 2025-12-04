李纯恩 - 乱走的乐趣 | 好好过日子

在外旅行，想要了解一座城市，最好的方法就是Citywalk。在城市中信步而去，可以走到许多地方，沿途看到不同的人文风景。这当然也要看那座城市是不是便于行走。



中国的大城市，比如北京和上海，前者无车行不得，后者则是一座可以用脚行走的城市。在上海，大街小巷四通八达，如想Citywalk，只要你走得动，走到哪里都方便。所以每次到上海，必走许多路，若以脚步计算，一天一两万步很等闲。



这天跟大婆从静安香格里拉酒店出来，目标是去斜土路的「大眼面馆」吃碗大肠面。天气实在好，不好好走走似乎有些对不住自己。于是便向着面馆方向信步而去。一路走去，经过热闹的街道，经过漂亮的公园，结果在走了五六千步之后，见到了「东泰祥」点心店，想起他家的生煎包，便也没再往「大眼面馆」而去。走进「东泰祥」，叫了两客生煎包，两只鲜肉汤圆，一碗咖喱牛肉汤，一碗油豆腐粉丝汤。午饭时分，店堂座位客满，人气蒸腾，热得满头是汗。须臾食物都送上桌来，匆匆吃完，只觉满嘴味精，口干舌燥。



往回走的时候想到那碗咖喱牛肉汤的味道，真是熟悉至极。在上海读小学的时候，有一年参加冬泳队游冬泳，每次天寒地冻游完泳之后就会在附近的点心店里吃一碗咖喱牛肉汤面。请注意，是「咖喱牛汤——面」，只有汤和面，没有牛肉。但就是这碗面，成了我在最低水温只有两度半的泳池里游完一个冬天的一大动力（另一大动力自然是好胜的虚荣心）。那口咖喱牛肉汤的鲜美可以记上一辈子。这天「东泰祥」那一碗咖喱牛肉汤，让我重拾了记忆中的味道，几乎一模一样，并且这一碗里，是真正有几片牛肉的。如此一来，就算这汤里的味精重得令人心神不定，依然掩盖不了重启记忆的愉悦。我兴奋地跟大婆说，就是这味道！她淡然看了我一眼说，多喝点水吧。



李纯恩