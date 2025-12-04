KellyChu - 10岁子立志做消防员﹕冀再没有人死于火海 菲佣护少主魂断宏福苑 圣诞返乡团圆梦碎 | Executive日记

多名外佣不幸于大埔宏福苑5级大火中离世，远在菲律宾嘅传媒和民众都心系同胞，关注事件。其中有报道指出，40岁菲佣Maryan Pascual Esteban在照顾佣主5岁女童时不幸殉职，佢原计划今个月16日返乡，与爸爸妈妈和10岁嘅儿子庆祝圣诞，如今天人永隔，遗下满门思念。仔仔亦立志成为消防员，希望再没有人死于火灾。



据报Maryan已经嚟咗香港工作有4年时间，再之前就喺黎巴嫩工作过10年，系屋企嘅经济支柱。佢原定于今个圣诞前返国，与家人庆祝爸爸生日及圣诞佳节。爸爸Jaime得悉噩耗后，至今仍不能接受女儿离世消息，表示：「我们整晚都睡不着。」



屋企人指，火灾发生前两日先同Maryan倾过电话，当时佢仲提醒大家要注意身体，并兴奋讲到即将返乡嘅计划，怎料这通电话竟成永别。妈妈悲叹：「我们本来会有一个开心的圣诞节，但一切都变了。」



菲律宾移民工人事务部称，Maryan系喺照顾雇主5岁女童时不幸殉职，形容佢系一位「女英雄」，并承诺会向家属提供经济援助。菲律宾当局正加速办理遗体运送手续，预计需时3至4个星期。



Maryan遗下嘅10岁仔仔居于黎刹省凯恩塔，将获海外劳工福利署（OWWA）提供奖学金，直至完成大学学业。OWWA亦鼓励他努力读书，以完成母亲心愿。仔仔被问及将来志愿时，表示想成为消防员，「希望再没有人死于火灾」。



