小董 - 吸入浓烟的解药 | 轻松养生

小董
8小時前
　　你们安好吗？小董每天工作忙碌，多年来都没有时间看新闻电视，但自从上星期开始，我纵然在诊所睇症，也会开着手机留意你们的状况。每一趟看到有生还者被救出都为你欢呼；每一具尸体抬出也默默送上祝福。身为中医，似乎在这场灾难中除了跟所有百姓一样捐款、捐物资，就好像甚么也做不了，感觉自己有点无能。

　　我打从火灾的第2天开始，便跟许多不同的团体联络上，希望率领我的团队亲身到场，带备所有能应用的医药为有需要的人士作出协助，可是，一句「走流程」！把我们都打沉了。作为今年保良局医疗服务顾问的我，几天前便以义工的身份前往大埔区帮助派发物资，由于义工人数不少，我便独个儿走向那些默默坐在一边的受灾者，他们每一个人的脸上都满布哀愁，我真的不知道开口的第一句说话该是甚么，我上前、蹲下，把一双手轻轻的握着他们……他和她没有抬头望向我，但当感受到我双手的温度后，眼泪就淌下了。

　　曾经阅过以下这段文字：「香港人真的是一个很奇妙的存在。表面上，我们总是带着一点刻薄、一点冷漠，有时甚至会让人觉得咄咄逼人。但只要你愿意多看一眼，就会发现——在那些最细微的缝隙里，我们其实藏了很多温度。在街角，会有人悄悄提醒你鞋带松了；在地铁上，有人会示意你背包没拉好；在你以为自己孤单地在街上哭时，会有一只手默默塞来一包卫生纸。然后那个陌生人依旧是面无表情，连一句多余的话都没有，转头就走。」明白了！心地善良的香港人，我们一起闯过这难关！

　　给你们一个「吸入浓烟的解药」：沙参12克、桑叶12克、麦冬20克、甘草6克、枇杷叶6克、杏仁10克、百合15克、熟地黄12克、炒白灼12克、桑白皮9克、黄芩6克、罗汉果10克、菊花12克。5碗水煲45分钟，分早晚饮，连服7天，能滋阴润肺、清热生津。小董希望在大埔区的中药材店能免费提供煎药服务，为痛失家园的他们送上一点温暖。谢谢香港人！

学贯中西的大爱中医师博士
小董

