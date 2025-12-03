Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 上海的圣诞气氛 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
8小時前

生活 专栏


　　这次旅行团共四日三夜，前两晚住苏州，最后一晚到上海，住在静安香格里拉酒店。这家酒店十几年来不知住了多少次，熟悉如回家。

　　反正到了上海，便多留几天。这天吃完午饭，团友们出发去机场，我再逗留一个星期，会会朋友。朋友们知道我来了，约会纷至沓来，日程一下排满，还挺忙。

　　十二月了，上海各处的圣诞气氛已浓得化不开，大街大商场固然布置得尽善尽美，许多小街小店也都各尽心思布置，精致可爱。还有圣诞集市，小摊小档上都在卖圣诞饰物和礼品，上海人扶老携幼，有的还带着家中猫狗，十分热闹。那天是周末，在「吉士星座」吃完晚饭之后去新天地一带走走，那里更是火树银花人头攒涌，各种餐厅酒吧和商舖也都花尽心思做圣诞布置，务使自家的门面耀目生辉，成为打卡热点，人多得摩肩擦踵，但又不觉嘈杂，置身其中，自然感受到普天同庆的欢乐。

　　这种圣诞气氛胜过许多国家地区。大概也就是上海了。想起前几年有些地方的人呼喊抵制圣诞，「不过洋节」，还真有人上当。但上海人不上当，上海的圣诞气氛一年比一年浓烈。这其实也不关宗教的事，只是人们对欢乐的追求。过年过节都是欢乐的事情，只要办得高兴就是，分甚么中节与洋节？那些说要抵制圣诞的人又个个会过元旦，过元旦又不说是「过洋节」了。可见「民族主义」和「民族气节」是两回事。还是上海人日子过得通透。

李纯恩

更多文章
