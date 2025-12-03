Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺 - 武舞相融 | 任意行

任意行
任意行
张诺
8小時前
生活 专栏
內容

　　舞者肢体流转间，武道与舞蹈在香港文化中心的舞台上交汇，迸发出震撼心灵的力量。

　　香港舞蹈团一群优秀的男女舞者，以矫健的身手与柔美的舞姿，将李小龙的武术哲学演绎得淋漓尽致。在《武道》——李小龙的有法与无限这部作品中，他们透过刚柔并济的肢体语言，探索着「有法」与「无法」之间的流动，展现了武以道为先的崇高境界。

　　这群舞者不仅技艺精湛，更难得的是对李小龙哲学的深刻理解。他们经过多年的武术训练，将截拳道、空手道、双节棍等武术元素，结合粤剧身法、咏春中线与水墨意象，完美演绎了李小龙刚柔并济的哲学思想。

　　在他们的身体中，你不仅能看到舞蹈的美感，还能感受到武术的力量与韵律。

　　李小龙曾言：“Be water, my friend。”这句名言恰如其分地描绘了香港舞蹈团舞者们的表演状态。

　　水，是世界上最柔软的物质，却又无坚不摧；它无固定形态，却能适应任何容器。

　　舞者们将这种「如水」的智慧内化为舞蹈的结构和美感，以其流畅的动作与变幻的队形，完美再现了李小龙哲学中那流动、柔韧且无形却充满力量的特性。

　　《武道》的导演及编舞杨云涛道出创作理念：「本次创作从李小龙的武术动态入手，捕捉其身体的流动感与力量，将李小龙的武术精神和哲学内化为舞蹈的结构和美感，最终呈现来自东方、来自武术的审美。」

　　李小龙的武术哲学核心在于「以无限为有限，以无法为有法」。

　　这一理念在舞蹈团的表演中得到了生动体现。舞者们既遵循着舞蹈的基本法则，又能在这法则中寻求无限的可能，达到自由表达的境地。

　　舞蹈与武术，看似两个领域，却在「道」的层面上相遇。

张诺

更多文章
张诺 - 哀乐祭亡魂 | 任意行
　　火光撕裂黑夜，百余灵魂在烟火中消逝！此刻，人类的语言显得苍白，唯有音乐，超越言语的慰藉，承载如此沉痛的哀思。且让巴赫的圣咏与莫扎特的安魂曲，为这无言的悲恸筑一座声音的纪念碑。 　　巴赫的《O Herre Gott, dein göttlich Wort》（世人常称之为《Oh Lord, Lord Mercy on Me》），是一首管风琴曲，装饰音点缀的圣咏旋律，如同自天而降的微光，缓缓垂
2025-12-01 02:00 HKT
任意行