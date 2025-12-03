Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陆蕙华 - 饮食与情绪 | 营爆生活

营爆生活
营爆生活
陆蕙华
8小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　近日社区发生的事故，牵动着大家的心情。面对压力与悲伤时，身体常出现食欲改变。此时，我们可以有意识地选择食物，透过关键营养素，从生理层面支持情绪平复。关键在于「肠脑轴」——肠道与大脑间的双向沟通管道。饮食正是透过这条轴线，直接影响大脑中调控情绪的神经传导物质平衡。

　　以下几类营养素对稳定情绪有益：

‧复合碳水化合物（如糙米、燕麦）：能稳定血糖，避免因血糖过低引发的焦虑与情绪波动，是维持情绪平稳的基础。

‧Omega-3脂肪酸（如三文鱼、核桃）：作为天然抗炎营养素，有助减轻与压力相关的大脑慢性发炎，营造稳定的神经内环境。

‧优质蛋白质（如鸡蛋、豆腐）：提供制造「情绪稳定剂」血清素的原料「色氨酸」，从生化根源支持正向情绪。

‧益生菌（如无糖乳酪）：维持肠道菌群平衡，优化肠脑轴功能，对情绪健康有积极调节作用。

‧维他命B群（如全谷物、深绿色蔬菜）：是神经传导物质合成中不可或缺的辅酶，帮助神经系统有效应对压力。

‧抗氧化剂（来自各色蔬果）：能保护神经细胞免受压力产生的自由基损伤，维护大脑功能。

　　另外，我们还可以采取简单行动：建立 「定时定量」进食节奏以稳定血糖，优先选择天然原型食物，并确保充足水分摄取，为情绪稳定打下生理基础。

　　若情绪或饮食困扰持续，请务必主动寻求营养师与心理专业人员的协助。

陆蕙华

最Hit
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
15小時前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
18小時前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
20小時前
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
突发
7小時前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民今晨9时起陆续回家执拾
突发
1小時前
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
影视圈
14小時前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
23小時前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
17小時前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
17小時前
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
饮食
15小時前
更多文章
陆蕙华 - 洋车前子壳 肠道健康好帮手 | 营爆生活
　　洋车前子壳，这种来自车前草种子的天然纤维，以其卓越的肠道调节功能而闻名。它能于消化道内形成柔软的凝胶，温和地软化粪便、促进排便顺畅，同时有助于维持肠道环境的健康。然而，它的益处远不止于此，现代科研揭示了它对人体更多层面的正面影响。 　　在心血管保健方面，洋车前子壳展现了令人惊喜的潜力。其独特的凝胶质地能在肠道中与胆汁酸结合，并协助将其排出体外。这个过程能促使肝脏更有效地调节血液中的胆固醇
2025-10-15 02:00 HKT
营爆生活