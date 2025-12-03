陆蕙华 - 饮食与情绪 | 营爆生活

近日社区发生的事故，牵动着大家的心情。面对压力与悲伤时，身体常出现食欲改变。此时，我们可以有意识地选择食物，透过关键营养素，从生理层面支持情绪平复。关键在于「肠脑轴」——肠道与大脑间的双向沟通管道。饮食正是透过这条轴线，直接影响大脑中调控情绪的神经传导物质平衡。



以下几类营养素对稳定情绪有益：



‧复合碳水化合物（如糙米、燕麦）：能稳定血糖，避免因血糖过低引发的焦虑与情绪波动，是维持情绪平稳的基础。



‧Omega-3脂肪酸（如三文鱼、核桃）：作为天然抗炎营养素，有助减轻与压力相关的大脑慢性发炎，营造稳定的神经内环境。



‧优质蛋白质（如鸡蛋、豆腐）：提供制造「情绪稳定剂」血清素的原料「色氨酸」，从生化根源支持正向情绪。



‧益生菌（如无糖乳酪）：维持肠道菌群平衡，优化肠脑轴功能，对情绪健康有积极调节作用。



‧维他命B群（如全谷物、深绿色蔬菜）：是神经传导物质合成中不可或缺的辅酶，帮助神经系统有效应对压力。



‧抗氧化剂（来自各色蔬果）：能保护神经细胞免受压力产生的自由基损伤，维护大脑功能。



另外，我们还可以采取简单行动：建立 「定时定量」进食节奏以稳定血糖，优先选择天然原型食物，并确保充足水分摄取，为情绪稳定打下生理基础。



若情绪或饮食困扰持续，请务必主动寻求营养师与心理专业人员的协助。



陆蕙华