李居明 - 星期出生算命法 有玄机 | 李居明大师会客室

你是星期几出生的？很多人都不知道，马上要找出来！原来与你一生命运有关！因为你在星期几出生，与北斗七星「七曜」有关，这颗星曜代表你生生世世的印记，也代表你获得宇宙能量的方位。



你不知自己出生日是星期几，可在网上找。输入西历出生年月日，然后打「星期」这两个字，然后按下「输入」，这样就可以找到你是星期几出生。



星期一出生的人，多俊男美女，且较看淡名利。



星期二出生的人，有优雅的外表和尊贵的气质，是「万人迷」！不过，他们是购物狂兼破财王，消费能力高，去旅行最重要是去购物。



星期三出生的人，是忧郁的富豪，很喜欢思考，爱阅读，年纪轻轻已比较老成，有潜质成为哲学家和文学家。永远上班迟到，不喜欢返朝九晚五固定工作。



星期四出生的人，不但有移民运和旅游运，而且性格开朗乐观，所以通常是最长寿。



星期五出生的人最容易被骗！他们是一星期中积聚最多忧郁，容易不开心的人，他们对爱情是开放，比较任性，容易被骗受伤。



星期六出生的人，是晚婚主义者，他们喜欢工作赚钱，其他事也不是很关心。在爱情方面很固执，对自己、对别人要求过高，不容易接受别人意见。



星期日出生的人，倾向比较快乐及悠闲，但不擅理财。西方认为安息日出世的人和宗教有缘，是神的儿子，他不用怎样理财，因为有很多钱花。



你是星期几出生的？不妨来测试一下自己的性格。



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明