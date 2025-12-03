KellyChu - 刘慕裳空手道世锦赛首夺金 拼尽全力盼换正能量慰港人 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
8小時前
　　香港空手道代表刘慕裳（Grace）周日在埃及开罗举行嘅空手道世锦赛夺得女子个人形项目冠军，成为港队史上首名空手道世界冠军。佢赛后拍片讲述自己心情，指出赛前已经好希望如果拎到金牌，唔系只为自己圆梦，而系可以带到少少正能量畀香港人，「那怕是一秒钟嘅开心，都希望大家能够感受到。」

　　Grace喺今届空手道世界赛女子个人形一路过关斩将，先于小组赛击退来自马来西亚及葡萄牙嘅选手，随后又再击退国家队对手跻身8强。休息一日后仍是气势如虹，面对东道主及希腊对手均发挥稳定，一路杀入决赛。最后一役再遇宿敌日本「世二」名将尾野真步，以大比数46.1︰43.3击败对方，首夺「世界冠军」，连同今季夺得嘅「亚洲冠军」及「世运会冠军」以及WKF超联「年终总冠军」，Grace可以说是圆满收季。

　　当被问及这一世界冠军头衔对香港嘅意义时，Grace话语中满是牵挂，「这是新的纪录，更是一段新的历史。最近香港发生了火灾，实在太令人痛心了。我想在这里拼尽全力，为正经历伤痛的香港市民带来少少正能量」。

