Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 苏州之秋 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　吃了早餐上飞机，上了飞机睡觉，两个多小时到上海，然后驱车到苏州，住古运河英迪格酒店。办好入住手续，进房安顿好行李，肚子饿了，下楼觅食。

　　想吃碗面，跟酒店职员打听，说附近有一家「东吴面馆」，一听这名字就知道是吃苏州面的。然后大概走了三四百米，找到面馆。下午四点，店堂里空无一人，灯也没开，扬声讯问，厨师从厨房里走了出来，开了灯，招呼入座，原来是做完午市落场，这时刚刚上班。收银的职员还没回来，厨师让我先点面。柜枱后面的墙上挂满牌子，各式各样的汤面、拌面，琳琅满目。点了一碗经典的爆鱼焖肉面，加一客小笼包。坐下等了一会，面来了。一大碗红汤细面，面里焐了一块巴掌大的五花焖肉、一块外脆内软的爆鱼，肉润鱼香，面汤鲜甜，面虽细但不失韧性，劲道十足，热腾腾吃下，浑身舒畅。现蒸的小笼包也来了，苏州口味，鲜甜鲜甜，吃完觉得舌头都「姑苏」了，想找个苏州姑娘说说话。

　　晚饭在英迪格酒店四十五楼宴会厅吃，居高临下，俯瞰远近，景色很是漂亮。酒店大厨用心，一顿晚饭做得色香味俱全，吃得一桌香港来客兴致高涨。

　　一夜无话。第二天中午到阳澄湖边吃蟹，又吃到了那条心心念念的红烧大鳊鱼，心满意足。饭后去天平山看红叶，午后的阳光下，眼前一片斑斓。那地方有山有水，草木丰盛，春有百花秋有红叶，处处是景。这天虽不是假日照样游人如鲫。身旁一个上海男人站在水边拍照，边拍边跟同行的女人说这三十多块钱的门票真是值了，女人没有答他，只管在水边站成丁字脚捏着兰花指等他按下快门。

李纯恩

最Hit
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
影视圈
7小時前
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
影视圈
9小時前
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
社会
12小時前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 政府：5的士车队提供义载往来大埔各区
突发
4小時前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
15小時前
大埔宏福苑五级火｜生还者泪诉与多年邻居从此「失联」：有啲嘢唔系买返就得 网民安慰：佢哋会知道
大埔宏福苑五级火｜生还者泪诉与多年邻居从此「失联」：有啲嘢唔系买返就得 网民安慰：佢哋会知道
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五级火｜失踪孖妹证实罹难 家人心痛：笑容将永远活在家人心中
突发
7小時前
00:26
大埔宏福苑五级火｜宏建阁CCTV片曝光！网传住户狂敲火警钟唔响 网民：想自救都唔得
突发
4小時前
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
02:07
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
突发
9小時前
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
02:56
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
社会
10小時前
更多文章
李纯恩 - 人安心了 | 好好过日子
　　感恩节前，美国总统特朗普按照以往的传统，在白宫宣布特赦两只火鸡。感恩节美国人会吃掉成千上万的火鸡，这两只火鸡算是逃过一劫了。 　　特朗普在特赦这两只火鸡的时候，又拿上任总统拜登说事儿，说去年拜登特赦的两只火鸡好像没有执行特赦令，意思是那两只火鸡被拜登拿来做完骚之后，没有逃过一死，最后还是上了餐桌。 　　今年因为禽流感，美国火鸡大量死亡，搞得感恩节供不应求，火鸡价格飞涨，老百姓过节要
2025-12-01 02:00 HKT
好好过日子