李纯恩 - 苏州之秋 | 好好过日子

吃了早餐上飞机，上了飞机睡觉，两个多小时到上海，然后驱车到苏州，住古运河英迪格酒店。办好入住手续，进房安顿好行李，肚子饿了，下楼觅食。



想吃碗面，跟酒店职员打听，说附近有一家「东吴面馆」，一听这名字就知道是吃苏州面的。然后大概走了三四百米，找到面馆。下午四点，店堂里空无一人，灯也没开，扬声讯问，厨师从厨房里走了出来，开了灯，招呼入座，原来是做完午市落场，这时刚刚上班。收银的职员还没回来，厨师让我先点面。柜枱后面的墙上挂满牌子，各式各样的汤面、拌面，琳琅满目。点了一碗经典的爆鱼焖肉面，加一客小笼包。坐下等了一会，面来了。一大碗红汤细面，面里焐了一块巴掌大的五花焖肉、一块外脆内软的爆鱼，肉润鱼香，面汤鲜甜，面虽细但不失韧性，劲道十足，热腾腾吃下，浑身舒畅。现蒸的小笼包也来了，苏州口味，鲜甜鲜甜，吃完觉得舌头都「姑苏」了，想找个苏州姑娘说说话。



晚饭在英迪格酒店四十五楼宴会厅吃，居高临下，俯瞰远近，景色很是漂亮。酒店大厨用心，一顿晚饭做得色香味俱全，吃得一桌香港来客兴致高涨。



一夜无话。第二天中午到阳澄湖边吃蟹，又吃到了那条心心念念的红烧大鳊鱼，心满意足。饭后去天平山看红叶，午后的阳光下，眼前一片斑斓。那地方有山有水，草木丰盛，春有百花秋有红叶，处处是景。这天虽不是假日照样游人如鲫。身旁一个上海男人站在水边拍照，边拍边跟同行的女人说这三十多块钱的门票真是值了，女人没有答他，只管在水边站成丁字脚捏着兰花指等他按下快门。



李纯恩