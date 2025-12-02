KellyChu - 善款不扣行政费继续援助 公益金发放3198万助大埔灾民 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2小時前
大埔5级火发生后陆续有企业慷慨捐出善款支援灾民，据报本港和内地各大企业累积捐助款项至少已达12.6亿元，而香港公益金在上周四迅速成立的「公益金及时雨大埔火灾援助基金」，截至昨天已有1821户受影响住户登记申请紧急援助，基金并已迅速向1599个住户发放援助金合共港币3198万元，其余222个申请正在处理中。

　　香港公益金为大埔宏福苑5级火灾的受灾家庭及人士提供即时经济援助，透过上述基金向每位死者家属发放港币5万元慰问金，并向每个受影响住户发放港币2万元援助金，协助居民渡过难关。基金将透过社署向死者家属陆续发放慰问金。

　　公益金感谢及时雨8间批核中心全力帮助，并衷心感谢各界热心人士慷慨捐助，所有筹得善款，不会扣除任何行政费用，全数用于资助受火灾影响的家庭及人士，以解他们燃眉之急。

迪士尼捐逾千万

　　此外，华特迪士尼公司昨日宣布捐出逾1000万元支援受大埔火灾影响社群，重点提供尤以儿童及家庭为对象的即时援助及持续复元工作。迪士尼表示，捐款将拨予4个注册非牟利机构，包括保良局、香港青年协会、香港红十字会及香港圣公会福利协会，特别为受影响的儿童及家庭提供紧急援助、临时住宿、情绪辅导及复元项目。

KellyChu

