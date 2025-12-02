林静 - 从常用右手转左手 | 红棉树下

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静
2小時前
　　你是否曾感到生活被无形的框架束缚？每天重复着相似的轨迹，内心却渴望不同的风景？最近，一条网上短片深深触动了我——多项研究显示，惯用右手的人，只要尝试用左手做一些小事，如左手刷牙、左手开门等，然后增加难度，尝试画画、写字等，即使起初有不舒适感，只要持之以恒，就会有惊人的得着。

　　用非惯用手做事，原来可以刺激平日少用的一边脑袋。众所周知，左脑管理性思维，右脑善于文化艺术等具体事务，常用右手者转用左手，研究结果发现，会刺激左右脑之间组织加强联系，结果同时提升左右脑的功能，令人在处理难题时，能够提升25%的创新解难力！

　　研究又指，常用右手转用左手，由简单事情起步，逐渐加深难度，持之以恒，可以不断提升思维和决策力，犹如跑马拉松般辛苦，但若坚持不放弃，对健康大有裨益。

　　正如我们太习惯活在别人的期待里：求安稳、守本分、随波逐流。社会无形中为我们划定了「应该走的路」，于是我们收起羽翼，在舒适圈里日复一日。但你可曾想过，那些改变世界的创新，往往都始于某人决定「不走寻常路」？

　　突破自己，不一定要惊天动地。也许是学习一门新技能，尽管起步笨拙；也许是挑战一项运动，哪怕浑身酸痛；也许是转换职涯跑道，即使前途未卜。正如影片中的主角，他的行动或许微小，却勇敢地跨出了框架。

