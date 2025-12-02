Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金泽培 - 同心同途 相互守望 | 「培」伴前行

「培」伴前行
「培」伴前行
金泽培
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

大埔宏福苑的严重火灾哀恸全城，无情烈燄夺去逾百宝贵性命，同时令近2000户的居民顿失家园。一场火，为屋苑居民带来了突如其来的打击，伴随沉重的伤痛、焦虑和困境。火灾的罹难者除了居民，亦包括一名英勇殉职的消防人员。我谨此向罹难者致以最深切的哀悼，并向居民致以挚诚慰问。

　　宏福苑居民面对的种种切肤之痛，是旁人难以完全体会的。作为这个城市的一分子，此时此刻，我们能够做到的，是给予身边受影响的亲朋拥抱和关怀。除了精神力量外，其他有助解决燃眉之急的支援，例如筹措衣物、家电等，对于现正忙于张罗临时栖身之所的居民来说，小小的帮忙，也有莫大的意义。

　　作为服务社会的企业，港铁在火灾发生当天正值举办一项国际会议。当晚活动期间一边听着火灾消息，我们也来不及评估救火期间对东铁线客运量的影响，便决定在可行的情况下尽量增加班次。其后，大家再想到在大埔墟站设立支援站，首要为遗失或损毁乐悠咭、残疾人士或学生八达通的居民办理特快补领，同时免费借出充电器、送保温瓶等。之后在获得八达通公司全力支持和配合后，公司宣布捐出款项，包括已备2000元的八达通卡，透过社会福利署的一户一社工网络派发予受影响居民。我们个别企业的力量或者有限，然而不同企业均踊跃捐输，亦有企业捐出衣物、运动鞋、床褥等，集腋便可成裘。

　　烈火无情，但在这场突发的灾难面前，除了消防、警察各方面连日努力不懈奋力搜救外，政府、企业、社会等各个层面均协力齐心，透过各自的渠道，全力支援受灾居民，在危机中展现了社会的关怀共济之情。还望社会各界继续以守望相助的心，助居民渡过灾后重重难关。

金泽培

最Hit
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
影视圈
7小時前
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
影视圈
9小時前
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
社会
12小時前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 政府：5的士车队提供义载往来大埔各区
突发
4小時前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
15小時前
大埔宏福苑五级火｜生还者泪诉与多年邻居从此「失联」：有啲嘢唔系买返就得 网民安慰：佢哋会知道
大埔宏福苑五级火｜生还者泪诉与多年邻居从此「失联」：有啲嘢唔系买返就得 网民安慰：佢哋会知道
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五级火｜失踪孖妹证实罹难 家人心痛：笑容将永远活在家人心中
突发
7小時前
00:26
大埔宏福苑五级火｜宏建阁CCTV片曝光！网传住户狂敲火警钟唔响 网民：想自救都唔得
突发
4小時前
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
02:07
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
突发
9小時前
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
02:56
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
社会
10小時前
更多文章
金泽培 - 铁路安全专家聚首香港 | 「培」伴前行
汇聚全球铁路安全专家的国际铁路安全理事会年会，今日在香港揭开序幕。来自30个国家及地区合共逾300名铁路安全专家及行业代表等齐集香港，探讨创新和合作在促进铁路安全的议题。 　　今次会议是港铁、国家铁路局和机电工程署合办，在香港作为东道主，提供平台让来自世界各地的铁路同业及安全专家，聚首分享交流。与会者还会在香港及广州进行技术参观。能够在这铁路行业年度盛事，就这个业内的重要议题，扮演联系人的角
2025-11-25 02:00 HKT
「培」伴前行