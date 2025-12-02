金泽培 - 同心同途 相互守望 | 「培」伴前行

大埔宏福苑的严重火灾哀恸全城，无情烈燄夺去逾百宝贵性命，同时令近2000户的居民顿失家园。一场火，为屋苑居民带来了突如其来的打击，伴随沉重的伤痛、焦虑和困境。火灾的罹难者除了居民，亦包括一名英勇殉职的消防人员。我谨此向罹难者致以最深切的哀悼，并向居民致以挚诚慰问。



宏福苑居民面对的种种切肤之痛，是旁人难以完全体会的。作为这个城市的一分子，此时此刻，我们能够做到的，是给予身边受影响的亲朋拥抱和关怀。除了精神力量外，其他有助解决燃眉之急的支援，例如筹措衣物、家电等，对于现正忙于张罗临时栖身之所的居民来说，小小的帮忙，也有莫大的意义。



作为服务社会的企业，港铁在火灾发生当天正值举办一项国际会议。当晚活动期间一边听着火灾消息，我们也来不及评估救火期间对东铁线客运量的影响，便决定在可行的情况下尽量增加班次。其后，大家再想到在大埔墟站设立支援站，首要为遗失或损毁乐悠咭、残疾人士或学生八达通的居民办理特快补领，同时免费借出充电器、送保温瓶等。之后在获得八达通公司全力支持和配合后，公司宣布捐出款项，包括已备2000元的八达通卡，透过社会福利署的一户一社工网络派发予受影响居民。我们个别企业的力量或者有限，然而不同企业均踊跃捐输，亦有企业捐出衣物、运动鞋、床褥等，集腋便可成裘。



烈火无情，但在这场突发的灾难面前，除了消防、警察各方面连日努力不懈奋力搜救外，政府、企业、社会等各个层面均协力齐心，透过各自的渠道，全力支援受灾居民，在危机中展现了社会的关怀共济之情。还望社会各界继续以守望相助的心，助居民渡过灾后重重难关。



金泽培