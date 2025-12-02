Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾安业 - 灾难中的人性光辉 | 安业兴邦

曾安业
2小時前
生活 专栏
上星期发生的大埔宏福苑大火，无疑是一场令全港市民感到痛心的悲剧。这场大火不仅夺去了多条宝贵生命，也令许多家庭丧失亲人，成为一场沉重的社会伤痛。然而，正如每次面对危难时一样，这次事件再次彰显了香港人团结一致、坚毅不屈的精神，以及人性中最美好的一面。

　　大火发生后，消防员奋不顾身冲入火场，冒着生命危险救出受困居民，其中一位消防员更为此殉职。有获救的市民接受传媒访问，盛赞消防员「真系用条命嚟救我哋」，他们在浓烟和烈燄中逆行的背影，让我们明白到甚么是真正的无私奉献。

　　除了消防员外，我们还看到社会上不同持份者挺身而出——市民和小商户自发组织援助队伍，运送物资到灾区；传媒工作者通宵达旦，为市民提供最新的资讯和灾情报道；不少大企业亦迅速作出反应，提供资金和资源，设立支援计划，帮助受灾家庭渡过难关。至于特区政府则牵头成立「大埔宏福苑援助基金」，先投入三亿元资金，再募集社会各界的捐款，为灾民提供即时支援以外，同时亦会用于灾后援助工作。

　　然而，在感动之余，我们也不能忽视对事件的反思。特区政府表明，已经组成工作组调查今次宏福苑大火的刑事责任。在事件当中，我们可以看到不少异常情况，例如棚架围网阻燃能力不足、工程公司用易燃的发泡胶封闭窗户，以及警钟似乎未能正常运作等，这些事项都需要尽早厘清和追责。

　　更重要的是，我们需要进一步正视本港旧楼维修情况。特首亦因此成立了另一个工作组，研究应该如何强化规管制度，检讨是否需要修订法例，确保将来这些不幸事件不再发生。

　　香港是一个高度发展的城市，但也同时面临着大量物业老化，如何避免类似的悲剧重演，将是今后社会各界需要共同努力解决的课题。

　　最后，我希望借此文向事件中的逝者致以深切的哀悼，并祝愿伤者早日康复。同时，我们也希望受事件影响的家庭能够早日走出伤痛，重建生活。愿我们珍惜当下、珍惜彼此，共同携手面对未来的挑战，但愿这份人性光辉，让香港可在风雨中依然坚立不倒。

曾安业

