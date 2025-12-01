卢健生 - 判断标准 | 跨晒界

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢健生
7小時前
　　网上有一篇《马斯克为甚么总能打败其他人？》的文章，是红杉资本合伙人Shaun Maguire对世界首富马斯克（Elon Musk）做事法则深度分析的访谈内容。Shaun的背景不简单，他当年在SpaceX不被投资界看好时，凭借非凡洞察力，力排众议决定投资，最后一战成名。

　　文章第一点，马斯克不是一个人在战斗，而是一个精密协同，由20位核心人物组成的系统。他们与马斯克共事超过十年，非常了解马斯克想法，在某些情况下毋须请示就能按他的思路行动，而且清楚知道甚么时候需要请示决策，甚么时候可以独立处理。这种默契需要至少十年才能建立，这个运作方式的优势，其他矽谷企业家无人能及。

　　第二点，马斯克的人才体系有两个极端，若你真有能力，就会有火箭般的晋升速度，但搞砸一次就玩完，对失败零容忍。这机制创造了强大的自我筛选效应，因为这种晋升速度，在任何其他地方都不会得到，这就建立了一种难以置信的忠诚度，配合慷慨的薪酬激励，最终留下的就是最顶尖的1%，他们是真正驱动一切的人才。

　　Shaun提出一个精妙的认知框架，在数学等智力领域，大约可分为15个层级，从顶尖大学数学博士到百年一遇的数学家，关键在于这是一个单向透明的系统。甚么意思呢？高水平的人可在30分钟对话内，精确判断对方在哪个层级（误差不超过一两级），但低3个层级以上的人，基本区分不了更高层级之间的差异。举例说，高中数学老师对所有SAT数学拿800分的学生，看来都差不多，但他们之中，有人会成为菲尔兹奖（数学界诺贝尔）得主，有人却只是普通顶尖大学毕业生。

　　这对投资人来说，就是核心能力，因为Shaun的主要工作，就是评估人和天赋，特别是在最早期阶段。能够理解人才的层级差异，这是绝对的超能力。

　　Shaun曾与100位顶尖数学家，共度一个月，其中包括两位菲尔兹奖得主和一位当年获奖者，几十个研究生整天在一起，美国学生和法国学生在竞争，他们疯狂好胜，完全不是一般人对数学家的刻板印象。他在DRW贸易公司实习时，同事是3次Putnam数学比赛冠军、3次国际奥林匹克数学金牌得主，后来成为麻省理工终身教授。

　　经常接触牛人这些经历，价值在于你见识过0.001%的人是怎样的，你的判断标准就永远改变了。可见这个世界，有见识是多么的重要！

视觉科技CEO
卢健生

卢健生 - 如何善用AI | 跨晒界
　　笔者写专栏文章从不用AI，因为文章要有我的风格。不过做旅游行程规划，就可以借助AI。我惯常用DeepSeek，想知道甚么就直接问，DeepSeek会给出初步答案，然后我追问，逐步修正，最后得到我想要的结果。 　　比如春节我打算去自驾游，在DeepSeek问：「建议墨尔本去悉尼的自驾旅程，沿海，不去Phillip Island。」 　　DeepSeek马上给出一个7日6夜的行程，我嫌
2025-11-24 02:00 HKT
跨晒界