朱小新 - 香港火灾与内媒新契机 | 北漂见闻

大埔宏福苑火灾死伤惨重，让香港再度成为国际关注焦点。然而，耐人寻味的是，今次内地传媒对宏福苑火灾的报道，却出奇地「勤力」。



据笔者粗略观察，不仅央视、《人民日报》、新华社等中央级媒体均有持续报道，非官方的全国性媒体，如财新、第一财经、21财经，以及地方性传媒，如南方周末、北京日报等，亦迅速跟进，频繁更新相关资讯。



数量上，笔者平日关注较多的财新及第一财经，相关报道均有超过十几篇；21财经则用滚动更新的形式，呈现事件发展，累积有几万字。内容上，第一财经的报道除了有《两问XXX》这类近年罕见的标题形式， 更派驻港记者直击现场；财新的报道则偏重分析，访问不同专家学者解读火灾为何蔓延迅速、高空救火的难点，深入探讨是否应归咎于竹棚。



对突发事件实地调查、多维度分析的报道方式，在香港传媒属于指定动作，但近年来在内地已逐渐绝迹。出于「维稳」考虑，如今内地每逢重大天灾人祸，内地传媒不是要等官方「权威」发布，就是只能转载官媒通稿，又甚至是被要求不得报道；已发布的稿件仍有机会被删除。



今次意外发生在资讯高效流通、新闻相对自由的香港，在国家体系中虽属于境外但仍是一国，既息息相关又不直接涉及地方利益，给了内媒难得的发挥空间。而从另一个角度，事件在内地充分报道，对内媒或许也是新契机，让内地官员及民众清晰地看到，灾难过后不封锁讯息不会乱，让传媒发挥作用更有利于民众守望相助，政府亦能更积极动员企业、各类社会团体，齐心协力协助灾民重建家园。



