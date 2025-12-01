张诺 - 哀乐祭亡魂 | 任意行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
7小時前
生活 专栏
　　火光撕裂黑夜，百余灵魂在烟火中消逝！此刻，人类的语言显得苍白，唯有音乐，超越言语的慰藉，承载如此沉痛的哀思。且让巴赫的圣咏与莫扎特的安魂曲，为这无言的悲恸筑一座声音的纪念碑。

　　巴赫的《O Herre Gott, dein göttlich Wort》（世人常称之为《Oh Lord, Lord Mercy on Me》），是一首管风琴曲，装饰音点缀的圣咏旋律，如同自天而降的微光，缓缓垂顾人间；而低音部以慢一倍速度精准追随，宛若大地对天堂的虔诚回响。这「旋律卡农」是巴赫的神学隐喻：神圣怜悯与人间苦难在时空中对话。今夜，让这旋律流淌于大埔的夜空，每一个音符都似在说：愿主的怜悯，如这绵延不绝的声部，接引你们穿越烈焰，抵达永恒的宁静。

　　若巴赫是虔诚的确信，莫扎特的《安魂曲》则是对死亡最深切的凝视。〈泪经〉（Lacrimosa）中那颤动的音符，仿佛灾难中惊惶的心跳；〈落泪之日〉（Dies Irae）的雷霆万钧，恰似无情火舌吞噬生命的骇人景象。然而莫扎特在生命尽头谱写的，不只是审判的恐惧，更是安息的盼望。〈求主赐他们永恒安息〉（Requiem Aeternam）的合唱，是众人为逝者献上的集体祷告——愿这些被逼太早启程的灵魂，在乐声中得着平静。

　　就让这两首哀曲抚平惊惶的创伤，安抚逝者之魂，慰藉在生人的心。

张诺

