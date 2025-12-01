李丞责 - 水晶链断了 是不好兆头？ | 李丞责博士玄学信箱
阅讀更多
內容
问：李博士，最近我戴的水晶忽然断掉了，珠子散落一地，请问是不是不好的兆头？该如何处理？
在中华传统文化中，对于贴身佩戴的玉石、护身符或风水物品若发生破损，往往有一种更温暖的解读，那便是「挡灾」。
民间自古流传许多「碎玉保平安」的说法。相传古代有将士在战场上遭遇险境，归来后发现胸前的玉佩已离奇震碎，人却毫发无伤。《列子·汤问》中记载，有人佩戴玉器，玉碎而人无恙，被认为是玉替主人吸走灾气；《韩非子》亦提到「玉碎人全」的观念，象征玉能代人承受不利。因此，同为天然矿石的水晶断裂，很可能不是预示灾难将至，而是它已经为你化解了一次潜在的危机。
再者，世间万物皆有其物理寿命，饰品也不例外。绳线的磨损、温度的变化、不经意的拉扯，都可能导致断裂。人与物的相遇是一场缘起，而分离则是缘灭。这串水晶在特定的时间来到你身边，陪伴你经历了喜怒哀乐。它的断裂，或许只是在温柔地提醒你：它陪伴你的这段旅程已经圆满完成了。
请记得，水晶的能量能辅助人产生正念，但真正主宰命运走向的，终究是人自身的意念。不要因为这件事过份恐惧，散落的珠子，请怀着感恩的心将它们拾起，可以将这些珠子净化后放入精致的袋子里妥善收藏，作为一段回忆的纪念；也可以挑选几颗状况良好的珠子，重新设计成新的吊坠或手链，赋予它新的生命。
著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责
最Hit
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
2025-11-30 09:00 HKT