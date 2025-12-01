KellyChu - 「麦麦送暖」慰宏福苑居民 3分店免费餐饮至下周日 | Executive日记

香港麦当劳自上星期四开始，于大埔区3间24小时营业嘅分店（大埔墟、太和及昌运），为受火灾影响嘅宏福苑居民提供免费食物及饮品，并到各个中心送上早餐给暂宿人士，为大家「麦麦」伸出援手。香港麦当劳昨天宣布，3间分店会继续为受影响居民及有关人士提供免费食物及饮品至本月7日。



除了延长供应免费餐饮安排，香港麦当劳表示，过去几天已透过社会福利署向大埔灾民送上2000份早餐，未来一周亦会继续到各中心送上早餐，在这个艰难时刻给予一些关怀及支持，又指详情会不时更新，敬请大家留意，祝愿各人平安。



网民留言多谢麦当劳继续为灾民送上一丝暖意，其中亦有人说多谢麦当劳为前线消防员送上朱古力热饮，一名自称系小义工嘅市民指：「灾后第二天早上，忙着搬物资来往动物站，身心累透时，得到麦当劳的热朱古力及包，内心真的甜了，立刻忍唔住讲了一句Ba ba ba ba ba。多谢麦当劳叔叔。」



