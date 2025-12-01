Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 人安心了 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
7小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　感恩节前，美国总统特朗普按照以往的传统，在白宫宣布特赦两只火鸡。感恩节美国人会吃掉成千上万的火鸡，这两只火鸡算是逃过一劫了。

　　特朗普在特赦这两只火鸡的时候，又拿上任总统拜登说事儿，说去年拜登特赦的两只火鸡好像没有执行特赦令，意思是那两只火鸡被拜登拿来做完骚之后，没有逃过一死，最后还是上了餐桌。

　　今年因为禽流感，美国火鸡大量死亡，搞得感恩节供不应求，火鸡价格飞涨，老百姓过节要吃贵鸡。那两只死里逃生的火鸡身价也好像特别高了。这种人类做的「慈善骚」不知火鸡们知不知道，若是知道了，应该会大骂人类虚伪假慈悲。

　　这就像中国人的许多「放生活动」，那些善男信女从专门抓了鱼虾供应给人放生的鱼虾店里买了大量的鱼虾，然后拿去海里放生，放完之后就觉得行了善做了功德，却没有想过如果不是因为他们要「行善」，那些鱼虾可能也不会被人抓捕获利。就是因为这是一条生财之道，牠们才被人从海里河里捞出来，九死一生之后再被放回海里去成全人类的「善心」，据说有时河鱼都会被放进海里去。

　　如此鱼虾的捉放折腾，为的却是让人类安心，可见许多好事一旦形式美化了之后就会变质。但好此道者却乐此不疲。于是美国总统每年放生两只火鸡做骚，善信们搞活动放生鱼虾「行善」，都有形式感，都得到了媒体宣扬，都「感觉良好」，觉得做了善事。

李纯恩

最Hit
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
9小時前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
10小時前
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
2小時前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
17小時前
爱协指再救出91只动物，其中73只生还。爱协提供
大埔宏福苑五级火｜爱协：再救出91只动物 其中73只生还
突发
7小時前
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
9小時前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
11小時前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
17小時前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
15小時前
更多文章
李纯恩 - 看山之乐 | 好好过日子
　　这日与朋友聊天，说到「智者乐水，仁者乐山。」问我是喜欢水还是山？我说只要不是穷山恶水，山水我都喜欢。 　　所谓「智者乐水，仁者乐山」，意思是智者喜欢水的灵动而仁者喜欢山的稳重。这种分法太简单，适宜头脑简单的人朗朗上口。有逻辑一点思考，喜欢水的人也可以喜欢山，反之亦然，根本跟甚么仁呀智呀没有关系，纯属个人喜好。但如果一定要二者选其一，那我会选山。 　　一年四季，山中景色分别很大，加上
2025-11-29 02:00 HKT
好好过日子