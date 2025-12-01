李纯恩 - 人安心了 | 好好过日子

感恩节前，美国总统特朗普按照以往的传统，在白宫宣布特赦两只火鸡。感恩节美国人会吃掉成千上万的火鸡，这两只火鸡算是逃过一劫了。



特朗普在特赦这两只火鸡的时候，又拿上任总统拜登说事儿，说去年拜登特赦的两只火鸡好像没有执行特赦令，意思是那两只火鸡被拜登拿来做完骚之后，没有逃过一死，最后还是上了餐桌。



今年因为禽流感，美国火鸡大量死亡，搞得感恩节供不应求，火鸡价格飞涨，老百姓过节要吃贵鸡。那两只死里逃生的火鸡身价也好像特别高了。这种人类做的「慈善骚」不知火鸡们知不知道，若是知道了，应该会大骂人类虚伪假慈悲。



这就像中国人的许多「放生活动」，那些善男信女从专门抓了鱼虾供应给人放生的鱼虾店里买了大量的鱼虾，然后拿去海里放生，放完之后就觉得行了善做了功德，却没有想过如果不是因为他们要「行善」，那些鱼虾可能也不会被人抓捕获利。就是因为这是一条生财之道，牠们才被人从海里河里捞出来，九死一生之后再被放回海里去成全人类的「善心」，据说有时河鱼都会被放进海里去。



如此鱼虾的捉放折腾，为的却是让人类安心，可见许多好事一旦形式美化了之后就会变质。但好此道者却乐此不疲。于是美国总统每年放生两只火鸡做骚，善信们搞活动放生鱼虾「行善」，都有形式感，都得到了媒体宣扬，都「感觉良好」，觉得做了善事。



李纯恩