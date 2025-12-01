李梦 - 艺术疗伤 | 在岛上读书

大埔5级火灾，全城哀痛。逝者安息，生者坚强，说来容易，做到何其难也。当眼泪止不住，当语言变得苍白，我们从哪里找到心之依靠，找到活下去的力量？



这些天，翻看许知远的《十三邀》，是他与一众艺术家、作家或媒体人的对话录。读到与作家白先勇和作曲家坂本龙一的两篇访谈，心有戚戚。白先勇的访谈取名「我写作是想把人类心灵中无言的痛楚，转化成文字」，细述他如何倾尽半生推广中国古典文学戏曲，更难得的是，在访谈后半部分，白先勇谈及自己的性向以及因此遭遇的嘲讽甚至孤立。面对难以言说的痛，作家用笔纸表达、抒发，以文字建构一重暂避喧嚣的小世界，让自己，也让同样亲历悲痛的人们走进来，纾解、疗伤。



音乐，亦是同样。坂本龙一在患癌后接受许知远访问，谈及创作电影配乐的经历，分享他与音乐的至深牵绊。日本福岛核事故后，坂本龙一前往灾区，在学校礼堂演奏，并用一架被海啸摧毁的钢琴创作乐曲，提醒人们谨记敬畏自然。当年福岛不少居民听著坂本龙一的琴音才能入睡，这又何尝不是艺术疗愈的另一例证？



由此两个故事，回答文章开篇的问题。巨灾之后的我们，幸好还有艺术，可以依傍，可以慰藉。



李梦