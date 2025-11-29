Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯榕榕（Ruby） - 衣物除味有法 | 榕榕细语

榕榕细语
榕榕细语
冯榕榕（Ruby）
6小時前
生活 专栏
　　这场发生在大埔宏福苑的严重火灾，全香港人无不深感悲痛。令人动容的是，自火灾发生以来，来自各界的慈善团体和香港市民展现了无比的慷慨与团结精神。短短几天内，捐款金额已达数亿港元。无数市民也踊跃参与，不仅捐款，更奉献时间与物资，展现出香港人齐心协力的社会责任感与同理心，这股爱心力量成为灾区居民最温暖的支柱。

　　虽然物资暂见充足，住在临时庇护中心的居民生活上仍面对种种生活困扰，包括火灾浓烟所残留气味带来的影响。四散的烟雾不仅污染空气，使衣物和生活空间长时间带有刺鼻气味，对身体和心理多少也构成负面影响。

　　针对烟味衣物的处理，建议先将受污染的衣物密封于塑胶袋内，防止气味蔓延至其他衣物。衣服宜放置于户外阳光充足处晾晒，利用紫外线和风力自然分解烟味化合物。浸泡于白醋与小苏打混合溶液中，能有效中和异味，洗涤时加入额外漂洗步骤则有助于清除残留污物。鞋类可用小苏打粉吸味，同时保持通风避免潮湿生霉。如能使用空气净化设备，最好是带HEPA或活性碳过滤功能的款式，对于净化室内空气效果显著。专业的烟火灾后清洁与除味服务，亦是需要更深层清理的一个选择。

　　在心理层面，烟雾中有害物质对身体造成的影响不可小觑，许多居民可能面临焦虑、恐惧及失眠等问题。积极寻求心理健康辅导，参与庇护中心举办的互助支持小组，有助纾解情绪。日常穿着柔软舒适的天然纤维衣物，不仅带来身体上的舒适感，心灵上也能起一定作用，棉质或羊毛的毛衣与围巾如同温暖的拥抱，对安抚紧张与不安不无小补。

　　住在大埔区的居民，这段日子建议可用围巾或手帕折叠多层叠加于N95口罩之上，提高空气中细颗粒的过滤效果。速干棉质T恤适合多次换洗，并可作为枕头、包袱简易使用，厚重的牛仔裤或耐磨棉钻布长裤则提供良好的保护屏障。

　　香港人在灾难面前展现出的互助精神，实在令人敬佩。让我们共同以这颗心支持受影响居民，将心底的同情转化为具体行动，陪伴他们渡过难关。

冯榕榕（Ruby）

