谭纪豪 - 睇广告坐免费飞机？ | 无名指

关于站立飞行的可能性，已讨论了近20年，随着廉价航空越来越普及，「站著飞」不时再被提起。近日又有一张飞机企位模拟图受到关注，有网民@了多年来支持直立飞行的Ryanair，而这间欧洲最大廉航更公开回应了帖文：「我们才不会提供耳机！」原来图片中所有乘客都戴着耳筒，出名甚么都要额外收费的Ryanair索性cheap到底，幽自己一默。



航机上的直立式座椅（vertical seat）其实是有「座位」的，只是櫈面较窄并向下倾斜，可靠着椅背「半站立地坐着」，据说这个设计可以节省机舱内20%空间，也就是说票价有可能打8折。站全程只便宜一点，值得吗？正反双方辩论了多年，但全球相关航空部门却从未批准过客机安装企位营运。最近有风声说2026年将有几间航空公司开启站立模式，也不知是真是假。



空中交通普及，票价亦越来越便宜，世界各地都不乏机场税比短途机票贵的例子。不过低处未算低，廉航扭尽六壬降低成本，收费项目层出不穷，行李尺寸和重量都算到尽，亦不止一次讨论过「肥人附加费」的可操作性。



当你以为他们已经技穷，最近竟有新招传出，有人（也不知是廉航职员还是一般网民）建议把机舱当成电视台，航空公司收取广告，强制给乘客播放，像安全示范短片一样必须观看。此举若能实施，定能大幅降低票价，甚至真的像电视台一样完全免费。只是这个想法牵涉面甚广，航机跨国飞行更要符合两地法规。若站立飞行也要花20年以上才能通过，「睇广告坐免费机」大概率是遥遥无期。（IG︰ @tamkeiho）



资深唱片人兼乐迷

谭纪豪