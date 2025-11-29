Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 看山之乐 | 好好过日子

李纯恩
6小時前
生活 专栏
　　这日与朋友聊天，说到「智者乐水，仁者乐山。」问我是喜欢水还是山？我说只要不是穷山恶水，山水我都喜欢。

　　所谓「智者乐水，仁者乐山」，意思是智者喜欢水的灵动而仁者喜欢山的稳重。这种分法太简单，适宜头脑简单的人朗朗上口。有逻辑一点思考，喜欢水的人也可以喜欢山，反之亦然，根本跟甚么仁呀智呀没有关系，纯属个人喜好。但如果一定要二者选其一，那我会选山。

　　一年四季，山中景色分别很大，加上各种天气，山景也随之变化。山中有花草树木，有各种鸟兽，所见可以每天不同，新鲜感也层出不穷。山中也有水，有山涧有飞瀑，与环境混然一体，交织出来的声音和画面也特别动人。这也是中国画家画山水，多数都在画山景的原因。山里画面太丰富。

　　国画家黄宾虹喜欢画山，他到过许多名山写生。但他画出来的山有自己一套，跟本来的山貌都不大像。他解释说，画山水，要「从真山水面目中写出性灵」来，最重要的是「意境」：「吾人惟有看山入骨髓，才能写山之真，才能心手相应，益臻化境。境非独谓景物也。喜怒哀乐，亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者，谓之有境界，否则谓之无境界。」

　　这说的虽是书画艺术的道理，但用在乐山看山的意境上，也一样说得通。山不但稳重，更重要的是山林中有生生不息、千变万化的生机，喜欢山林的人，必会仔仔细细把山里的妙处看入骨髓，印在心里，其乐无穷。

李纯恩

