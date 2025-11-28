麦华章 - Ben哥私房菜 | 玫瑰人生

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

玫瑰人生
麦华章
3小時前
专栏
　　查小欣于家中设饭局，宴请一众友好，席上客有《头条日报》老总KY、名食府卅二公馆总厨李文星及太座、建行亚洲市务营销主管Iris、九龙仓企业传讯主管Agnes、国际纪录片制作人Winnie及夫婿Edward，笔者与女友亦有幸叨陪末座。饭局精彩之处是由小欣姐的夫婿阿Ben哥亲下厨大显身手，其精湛烹调令大家吃到舔舔脷，均竖起大拇指赞赏不已，咸认为以此水准大可开设私房菜馆也！

　　小欣姐固然蜚声娱乐圈，其夫婿李学斌（Ben）亦闻名广播界，曾担任港台及新城节目主持。不说不知，Ben哥于电影配音及电视广告担纲旁白方面亦甚有成就，曾为李小龙及刘德华配音，而瑞士手表铁达时于80到90年代的著名电视广告系列名句「不在乎天长地久，只在乎曾经拥有」，以及国泰航空80年代电视广告的经典旁白「翱翔万里，神采飞扬」均出自Ben哥之口，由他配音。估唔到Ben哥除了把声够靓外，烹调亦相当有天分。

　　是夜先由李文星师傅煮好带来的清汤腩打头阵，接下来多达13道菜式，均出自Ben哥之手，包括炸春卷、韩式烧鸡、麻辣鸡翼尖及鸭舌煲、天妇罗野菌及番薯、豉油鸡、白灼台山蚝、罗氏虾煎肠粉、清蒸大闸蟹、焖猪手、羊肚菌烩豆腐、家烧黄鱼、清炒芥兰及压轴主食煎锅贴。

　　当中我最欣赏除其拿手佐酒小食松脆到入口即化的炸春卷及令人吃不停口的韩式炸鸡外，还有特别鲜甜肥美的白灼台山蚝，以及好吃程度直追星级食府新荣记的家烧黄鱼。Ben哥透露，他用其代理的鹿角灵芝粉把台山蚝腌过，令蚝肉增加鲜香甜美；家烧黄鱼则把煎至两面金黄的黄鱼，加大量姜蒜爆香，再用酱油、糖、花雕等调料和水一同焖煮至入味，最后大火收汁，令汤汁浓稠醇亮带咸鲜，而鱼肉入口则嫩滑鲜甜，令人吃到回味不已！

