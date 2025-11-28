Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - Robuchon美馔背后 | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　连续13年米芝莲三星餐厅L'Atelier de Joël Robuchon，在置地广场华丽回归，到访当晚幸运遇上Joël Robuchon首席弟子Eric Bouchenoire专程从法国来港一星期，联同主厨Julien Tongourian打造美馔。

　　坐在标志性的开放式厨房L型吧枱，先声夺人是一篮自家制多款新鲜面包，继而是鲜美海胆芝士饼配Dom Pérignon 2015，紧接是美味且高颜值的𫚕鱼刺身配名贵Imperial鱼子酱。自家制小龙虾鸭肝酱云吞佐以法国当造黑松露，出色；至爱来了：白松露配香煎珍珠米饼，白松露香、加上流心蛋香和米香，味道极至；香煎北海道带子配椰子泡沫及秘制酱汁、香烤蓝龙虾+龙虾海龙王汤都令人意犹未尽。惊喜是上主菜前，奉来用黄姜、丁香熬的热鸡汤，消滞解腻。主菜从招牌鸭肝酿鹌鹑胸配时令栗子和A4日本和牛中，选了鹌鹑，口感有层次。对两款精致甜品Le Perle和La Pomme D'amour更是爱不释口。

　　出品天花板，还有外界看不见的配套，集团CEO邓伟健话餐厅为确保出品高质和人客的健康，在19000平方呎的餐厅面积，不惜工本，辟出地方设密封房间，用来储存薯仔和洋葱，确保新鲜，并有滤水房，保证水的酸碱值在健康水平，烘焙的面包及汤品等与别不同。

查小欣

香煎北海道带子配椰子泡沫及秘制酱汁。
香煎北海道带子配椰子泡沫及秘制酱汁。
最Hit
宏福苑五级火‧持续更新｜83死逾70伤 料早上9点前完成全部7幢爆破救援
突发
5小時前
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
影视圈
6小時前
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
02:24
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
突发
7小時前
大埔宏福苑五级火｜全身熏黑消防员忍手唔愿拎饮品「留俾市民」 义工追住递水：你哋系最值得去攞
大埔宏福苑五级火｜义工见全身熏黑消防员 忍手唔好意思拎饮品欲留俾居民 义工追住递水：你哋系最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
01:51
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
影视圈
6小時前
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
影视圈
8小時前
大埔宏福苑五级火｜逾百有心人带物资助灾民渡难关 网民赞善举：最美的景色是人
突发
6小時前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
13小時前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方 被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
7小時前
大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕
02:08
大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕
影视圈
14小時前
更多文章
查小欣 - 八一渔八「全蟹宴」 | 查乜料
　　期待一年，海港城八一渔八的「全蟹宴」回归了，总厨师张伟忠师傅今年精益求精，将5种矜贵拣手蟹种：正宗阳澄湖大闸蟹、阿拉斯加长脚蟹、珠海黑奄、红花蟹及大肉蟹入馔。 　　创新蟹三宝：芝士蟹肉焗蟹盖，啖啖红蟹肉配焗香车打芝士和帕玛森芝士，鲜甜遇上浓郁，打开味蕾；蟹粉虾多士，蟹多士用蟹粉加虾胶，配原只鲜虾和蟹粉，鲜香；潮式生炸蟹枣，腐皮裹马蹄、蟹肉及刺身级虾仁，炸至松软多汁。 　　双酒微醺奄
2025-11-21 02:00 HKT
查乜料