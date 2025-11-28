查小欣 - Robuchon美馔背后 | 查乜料

连续13年米芝莲三星餐厅L'Atelier de Joël Robuchon，在置地广场华丽回归，到访当晚幸运遇上Joël Robuchon首席弟子Eric Bouchenoire专程从法国来港一星期，联同主厨Julien Tongourian打造美馔。



坐在标志性的开放式厨房L型吧枱，先声夺人是一篮自家制多款新鲜面包，继而是鲜美海胆芝士饼配Dom Pérignon 2015，紧接是美味且高颜值的𫚕鱼刺身配名贵Imperial鱼子酱。自家制小龙虾鸭肝酱云吞佐以法国当造黑松露，出色；至爱来了：白松露配香煎珍珠米饼，白松露香、加上流心蛋香和米香，味道极至；香煎北海道带子配椰子泡沫及秘制酱汁、香烤蓝龙虾+龙虾海龙王汤都令人意犹未尽。惊喜是上主菜前，奉来用黄姜、丁香熬的热鸡汤，消滞解腻。主菜从招牌鸭肝酿鹌鹑胸配时令栗子和A4日本和牛中，选了鹌鹑，口感有层次。对两款精致甜品Le Perle和La Pomme D'amour更是爱不释口。



出品天花板，还有外界看不见的配套，集团CEO邓伟健话餐厅为确保出品高质和人客的健康，在19000平方呎的餐厅面积，不惜工本，辟出地方设密封房间，用来储存薯仔和洋葱，确保新鲜，并有滤水房，保证水的酸碱值在健康水平，烘焙的面包及汤品等与别不同。



查小欣

香煎北海道带子配椰子泡沫及秘制酱汁。