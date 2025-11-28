黄诗诗 - 带茶香的限量版单一麦芽威士忌 | 诗诗酒乐园

著名苏格兰单一麦芽威士忌The Macallan年度限量Harmony系列刚推出最新第5版。每年酿酒大师团队都会与世界顶尖名厨、艺术家及品味行家等交流，将创意化为独具个性的威士忌。今年品牌聚焦茶艺，携手英国顶级茗茶品 牌JING Tea，以被誉为「茶中香水的凤凰单丛蜜兰香为灵感，推出The Macallan Harmony Collection Inspired By Phoenix Honey Orchid Tea限量版单一麦芽威士忌，以茶香入韵！



我很高兴获邀参加其新酒发布会，活动首先由JING Tea茶代表冲一杯乌龙「凤凰单丛蜜兰香」给我们品尝，先感受此茶的香气，带花香、水蜜桃、蜜香及甘甜香等味道。然后由The Macallan品牌大使介绍这第5版威士忌并试饮，真的有点茶香的味道，带淡淡花香、蜜糖、拖肥、白桃、香料及橡木等味道，带点点像茶的干涩感，非常易入口。问到品牌大使，其实这是以茶香为灵感的威士忌，到底是选甚么桶才能带出这茶香味道？他说团队拣选不同的橡木桶调和，当中的欧洲雪莉橡木桶会带多点茶的单宁及干涩，而美国波本桶则带出多点茶的蜜糖及白桃等香气，令品尝时可感受到淡淡的茶香。圣诞将至，是时候拣定份特别的礼物给自己或者至爱亲朋啦！这款带茶香的限量版威士忌很特别，可以考虑。Cheers！

葡萄酒及烈酒作家、酒评人及电视节目主持，分享品酒游历及体验。



葡萄酒及烈酒作家

酒评人及电视节目主持

黄诗诗