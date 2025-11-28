KellyChu - 大埔3麦当劳全日提供免费餐饮 千份爱心早餐送暖社区中心灾民 | Executive日记

大埔宏福苑发生世纪火灾，居民顿失家园至亲，闻者心酸。全港各界喺呢个难过嘅时刻都齐心伸出援手，帮助受灾居民渡过难关，让佢哋知道从不孤单，其中大埔区3间24小时营业嘅麦当劳，为受火灾影响居民提供免费食物及饮品，昨早亦派人到多个社区中心送出1000份早餐。此外，区内多间小店亦免费提供休息空间和熟食，同时帮助收集街坊捐出嘅生活物资，例如樽装水、毛毡、充电器等，送到去社区中心暂避嘅受灾居民手中。



商户提供熟食 收集捐赠物资



麦当劳昨晚起开放大埔区3间24小时营业嘅麦当劳，包括大埔墟、太和及昌运分店，为宏福苑受火灾影响嘅居民提供免费食物及饮品，昨日早上亦派员到东昌街体育馆、东昌街社区会堂、富善社区会堂、太和邻里社区中心、大埔墟社区会堂等临时避难中心，送上1000份早餐。 3间麦当劳将供应免费食物及饮品至明天。 香港麦当劳话，团队将随时候命，会在未来几天继续为各中心送上食物，详情不时更新，并祝愿各人平安。



另一方面，大埔多间小店亦立刻自发为受灾居民提供协助，包括囍囍小厨、逸东饺子、和畅金厨、彩虹串烧等区内餐厅都免费提供熟食，甚至制作饭盒送至社区会堂。 有商户更成为街坊物资捐赠收集点，除协调义工将收集到嘅物资派到各个中心，还不时喺社交平台更新哪些物资充足、哪些物资短缺种种情况，热心有爱。看见香港人在艰难时刻无私付出，小妹好感动。



KellyChu

街坊自发捐赠物资到商户收集点。