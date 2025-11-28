张诺 - 《为时已晚》 | 任意行

今年读了爱尔兰作家Claire Keegan三本作品，一本比一本薄，却一本比一本精彩。其中《为时已晚》（So Late in the Day）更是以精简的篇幅，讲述了一个关于爱与吝啬的故事。



故事发生在爱尔兰都柏林一个炎热的七月天，男主角Cathal在办公室心不在焉地工作，原来这天本应是他的结婚大好日子。



他与女友Sabine的关系从甜蜜走向破裂，是源于男性内心深处的吝啬。Sabine很有魅力，个性随和、慷慨大方，而且厨艺精湛。Cathal很享受Sabine的手艺，却忽略了她为他做饭的心意，为晚餐购买优质食材也从没有要求Cathal分担开支。一日Sabine忘记带钱包，他不得不为六欧罗的樱桃付钱时，内心却充满怨怼。这种钱财上的斤斤计较，实则是情感上的匮乏。Sabine说：「厌女症的核心是甚么？说到底就是不愿意付出。」



Cathal并非极端厌女者，只是我们随处可见的普通人。他渴望有人陪伴，却无法付出；他追求Sabine，建议结婚，却对她真正进入他的生活感到不安。



Sabine终于忍受不了，提出分手时对Cathal说：「像你这个年纪的男人，有一半都只想我们闭嘴，只须满足你们的需求就可以了。你们被宠坏了，一旦事情不如意就会变得令人厌恶。」接着是作者神来之笔—Cathal突然想到，如果Sabine当时闭嘴，只满足他的愿望，他也不会介意。



Keegan冷静、简洁而锋利的笔触，将Cathal的个性描绘得生动立体：吝啬、缺乏浪漫情怀、情感麻木、缺乏洞察力。或许，爱的本质就是慷慨地给予，无论是时间、金钱，还是包容。



张诺