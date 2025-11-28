郭志仁 - 李天命的教诲 | 九宫格

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁
3小時前
　　记得当年在中大读书，李天命教授的课堂非常受欢迎。选科时，大家斗快报名，无法登记者，便干脆「sit堂」，直接走入课室。那时候，他的课堂已经在一个不小的礼堂，却依然座无虚席，不少学生索性坐在楼梯上。

　　李天命是一位哲学家，他常常将简单的人生哲理融入新诗之中，亦出版过诗集《寒武纪》，让人耳目一新。例如，有一首诗曾经安慰过一位因失恋而心碎的女同学。

　　李天命的《运动》写道：「跃起之后 势须下落 而今问题在 你如何去平伏那心跳？」

　　当时，一位英文系女生和她的初恋男友分手，「我最初面红，现在双眼通红。」每晚借酒消愁，好友轮流陪伴她，经过约3个月才慢慢走出阴霾。在这段艰难的时期，其中一位社会学系男同学知道她喜爱读李天命的思考艺术，于是把《运动》这首诗手写下来，并请艺术系同学画上一幅画送给她，并将其贴在女生宿舍的当眼位置。

　　诗句提醒女生，感情就如运动一般，总有高峰低谷，快乐时心跳加速，伤心之际，就要学会如何平复那颗不安的心。最近太多令人心痛的消息，我们也需要好好调整心绪。患难中，继续守望相爱。

　　「你想叹息，请叹息。难免的，徬徨愤怒忐忑，不要压抑。」

　　卫兰—《It's OK To Be Sad》

