王佩儿 - 「她」的力量 | 侃侃儿谈

近日被亲朋好友和同事们问得最多的问题是「有何感想？」我明白，当他们见到我成为全运会的火炬手之一，又有幸被提名获颁授「行政长官社区服务奖状」，也希望用他们的方式和我共享喜悦。对我个人而言，这些无疑是人生中珍贵而难忘的时刻，但荣誉不止属于我自己，也确有许多心里话想借此机会与大家分享。



熟悉我的朋友都知道，工作之外，我是个敢于尝试之人，虽没有甚么特别的运动强项，但潜水、滑雪、网球……样样都钟意试。这段时间，全城投入运动热潮，紧贴精彩赛事，每当看到健儿争标夺冠，尤其许多女运动员大放异彩，我在内心也不止一次闪过天马行空的想像—「如果我是运动员……」



当然，现实中的成长轨迹没有引领我走向赛场，而是以商界作为我努力的平台。所以，能够以企业代表的身份成为国家最高规格体育盛事的火炬手，真有做梦的感觉。



话说今次煤气公司作为全运会的「银贡献」机构，很多朋友以为我们赞助火炬的燃料，其实，今次的「源火」，来自深海1522米冷泉口采集的可燃冰和伴生气，确保火炬燃点后可以保持8分钟不熄灭的状态。



传火炬之余还能长知识，在此要衷心感谢公司给予的宝贵机会！此外，我相信个人的追求亦十分重要。没错，在自己的能力范围内，为地区、为社会做些服务，是我喜欢的事情。因为喜欢，所以投入；凡事乐于亲力亲为，但求尽善尽美。但很多时候，成就一个人或者一件事，往往更需要「天时地利人和」。



我一直很庆幸，在煤气公司这样的企业，我能有空间去发挥、去尝试；还有上司、同事的无限量信任和支持，帮助我一齐将许多好的意念转化为现实成果。当然，少不了家人无条件的包容和理解，让我没有后顾之忧。站在女性角度，我觉得这些在背后支撑着我的东西，才是最宝贵的财富。



毋庸置疑，随着时代发展进步，女性的社会地位、发展机会和空间日益提升，无论赛场还是商场，抑或各行各业，「她的力量」所展现的能力越来越受到重视和肯定。接下来，香港又将迎来另一大盛事—新一届立法会选举。我看新闻报道，在参选的161位候选人中，女性力量的比例明显提升，而且有选区5名候选人全为女性，她们正以此平台积极展现自己的才华和担当。



就让我们一齐踊跃投票，为香港选出贤能之士，共建美好家园！



香港中华煤气有限公司

企业事务及政府关系总监

暨延伸业务总监

王佩儿