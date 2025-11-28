杨立门 - 哈日热消退 | 慢活时代

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨立门
3小時前
生活 专栏
　　印象中，香港人一般比国内同胞没那么热衷于民族大义，早前国家庆祝战胜法西斯80周年，香港社会是上热下冷，官方响应做齐，但在民间，以日本侵华史实为题材的电影不见卖座。香港人到日本旅游仍然络绎于途，各类日式连锁食店其门如市，男女老少哈日哈得不亦乐乎。

　　日本新任首相高市早苗的发言直踩中国的台湾红线，可说是平地一声雷，内地民间的反应和官方步调颇为一致，大量旅客取消到日本旅游的计划，反日情绪迅速升温。日本的态度似乎仍然强硬，发展下去到时港这边的情况又将如何呢？特区政府只是轻轻地告诫市民到日本的话要小心安全，本地的爱国组织和政团亦未见有抗议行动，可能是因为选举在即，怕节外生枝吧。有旅行社说有关日本旅游的查询减了几成，但我预计年底假期游日的人数未必会大幅减少，除非日本那边掀起较大的反中潮，让中国游客真的感到不受欢迎或不安全。

　　在我的个人层面，其实我已很久没去日本旅行，主要还不是家仇国恨，而是日本人普遍对中国人没好感，无论日人表面有多殷勤，心里仍会有鄙夷之意，想到这里便游兴大减了。令人心寒的是高市的言论得到国民赞同，支持率空前高，尤其30岁以下的国民有8成支持她。至于日人在港开的食肆，对本地的经济和就业有一定贡献，不宜全面杯葛，但我认为减少光顾来表个态，也是应该的。

