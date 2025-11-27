李纯恩 - 湖边吃蟹去 | 好好过日子

好了，带团去阳澄湖吃蟹了。



今年因为闰六月，大闸蟹成熟得比往年晚，所以每年一度的吃蟹团也比往年迟了半个月出发。前些天和阳澄湖「湖滨蟹府」老板刘银龙通电话，问他蟹的质量，他说时机成熟，大闸蟹膏满肉壮，非常好。



近二十年来，除了「高费」疫情三年，每一年到了这个时候都会飞到阳澄湖边去帮衬银龙，因为在他那里保证吃到正宗的阳澄湖产的大闸蟹，今时今日，这也算是难能可贵的口福了。阳澄湖大闸蟹产量有限，却被全中国的眼睛都盯着，如果大家都来吃，七天就可以吃断货。所以，就算你到了阳澄湖边，吃到的也未必是阳澄湖大闸蟹。上个月去青岛，在一间名店吃饭，前菜有一道熟醉大闸蟹，问店家用的是哪里的蟹？回说是阳澄湖大闸蟹，我说你不要骗我，她马上就不响了。



去阳澄湖吃蟹也是一种兴致，一年一度，专门飞过去吃一顿大闸蟹和湖鲜，像约会一样。我到了那里，反而更喜欢那里的湖鲜，尤其是一条红烧大鳊鱼，浓油赤酱，端上桌一看以为打了芡汁，其实是慢火烹煮，火力将鱼皮下的胶汁都逼了出来，浓浓稠稠里着鱼身，鱼肉丰腴鲜滑，就这一味就可以送下三碗白饭，吃完心心念念。所以每次到「湖滨蟹府」，其他菜肴我只浅尝，等的就是这条大鳊鱼。至于大闸蟹，我都分给团友吃，自己则另外在那里订了蟹，临上飞机那天他们会送到上海酒店或机场，托运带回香港，当晚在家里，温酒调醋，大快朵颐，若是那晚天气冷一点，这顿蟹就更加吃得畅快淋漓。



李纯恩