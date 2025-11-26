陈诗雅 - 中医学奥秘 神奇的把脉 | 中大说中医

在中医诊断疾病的各种方法中，「把脉」可算是最富神奇色彩的一环。医师只需要三根手指头放在病人的手腕上，凝神片刻，就能说出病人身体的大概情况。到底医师如何通过把脉得知病人的内在问题？把脉背后的原理又是甚么？



文：陈诗雅 图：资料图片



中医认为，「脉」是气血运行的通道。「把脉」就是用手指去感知脉的搏动，从而了解人体内部气血与脏腑的状态。



医师一般用食指、中指和无名指来按压病人手腕的桡动脉，这三个位置分别称为「寸」（食指）、「关」（中指）、「尺」（无名指）。左、右手的寸关尺位置分别对应不同的脏腑。把脉时，医师需要平心静气、凝神贯注地感受脉搏的跳动，分辨脉象的速度、节律、位置、强弱、形态、流利度等等。经过历代医家的经验累积，脉象的分类逐渐丰富，由晋代王叔和《脉经》提出的24种脉象，到明代李时珍《濒湖脉学》扩展为27种脉象，而其后李中梓《诊家正眼》总结成28种脉象。



然而，熟读各种脉象的特征是不是就学懂把脉？答案当然不是！手指下的感觉，任凭再精准的言词也难以具体描述，就如《脉经》所言：「在心易了，指下难明」。滑脉的「如盘走珠」究竟是甚么感觉？只有亲手按过，才真正明白滑脉的特点，亦只有通过多次反复实践，才能掌握分辨脉象的能力。这就是所谓的「熟读王叔和，不如临症多」的道理。



中医是实践性学科，要学好中医必须多临床、多实践，而香港中文大学中医学院中医学课程强调「早临床、多临床」，十分切合中医学习的核心理念。



•常见脉象•



简单的脉搏跳动，为何能感知为这么多不同的脉象？就以几个常见脉象作为例子来说明吧！



1. 浮脉



《濒湖脉学》：「浮脉惟从肉上行」，意思是轻按即得、位置比较表浅的脉象，反映疾病的位置在表。



2. 沉脉



《濒湖脉学》：「筋骨之间软滑匀」，意思是需要用力重按至筋骨处才能感受到脉的搏动，反映疾病的位置在里。



3. 滑脉



《濒湖脉学》：「滑脉如珠替替然」，意思是脉象应指圆滑，如盘走珠，多为痰湿、实热等病证，亦可见于怀孕妇女。



4. 弦脉



《濒湖脉学》：「弦来端直似丝弦」，意思是脉象应指紧挺，如按琴弦，多见于气滞证。



香港中文大学

中医学院高级讲师

注册中医师

陈诗雅博士



滑脉为常见于孕妇的脉象。