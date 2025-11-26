吴慧妍 - 近期流行之软餐 | 营爆生活

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴慧妍
3小時前
    近日笔者与一位好友相聚时谈及她的爸爸在吃饭时常常有「浊亲」的情况。身为他的女儿及照顾者亦感担心及不知如何是好。

    近年香港十分流行软餐，又称照护食或介护食，是专为吞咽困难人士而设的饮食。吞咽困难于老年人中较为常见。但其他情况如中风、认知障碍症、癌症患者及康复者、肌少症人士等亦常面对吞咽困难。常见征状：感觉食物或液体卡在喉咙、食物残渣仍留在舌头上或散在口腔内、吞咽后声音听起来湿湿的、有痰、吃食物或喝饮料后有易哽塞或咳嗽反应等。如不及早治疗吞咽困难，可能会影响身体吸收营养和水份，更可能有食物误掉进气管内「浊亲」的风险，引致吸入性肺炎。

    目前业界广泛采用「国际吞咽障碍饮食标准化创办组织」（IDDSI）的指引，将食物和饮品分为0-7级别，以确保其质地和稠度符合标准。0代表饮品最稀薄；7代表食物最稠的状态。香港近年亦有不少食肆制作多款软餐令吞咽困难人士重拾饮食乐趣。更有一些机构提供软餐订购及送货服务。如喜欢亲自下厨的你，一些社企亦会定期举办软餐制作工作坊，或可于网上学习制作软餐。

    软餐能否提供足够营养，视乎种类及份量。可能需要考虑一些营养补充剂，以确保能全面摄取足够营养。详情可咨询你的医生或营养师。

