李居明 - 马年财神月历 向正大门丰足全年 | 李居明大师会客室

你抢到一本最新出炉的马年「财神月历」了吗？很多读者都说：太漂亮了，要买多几本送给亲朋好友！



有位细心读者发现，为何马年的大财神是侧身坐的，有甚么窍妙？这当然是有意设计！而且是马年最重要的招财技法！目前已进入九运，九紫离火当令，捉住九紫星便是大赢家，马年九紫当令星飞到东南方，所以马年月历上的大财神要坐偏少少，坐在东南九紫位。所以，你应该知道了，如果你本身座位是坐南向北，马年要侧侧身，坐在东南位，做投资、买股买马，做任何事要坐东南九紫位，便能招来当令财揾到快钱了！



马年的通胜月历以熨金写上八个大字「马年驰骋，六合招财」。九运人人有「火」大科发，马年不仅送人人一个「马」，「马年驰骋」有三个「马」字，加持众生勇猛精进、马年腾飞！



很多读者都说赠送的「大日如来」海报，佛像法相庄严，色彩绚丽，越看越喜欢，马上用镜框镶裱起来，的确如此，这幅海报不是放一年，是可永久放置，因为海报上的四句祝福语非常珍贵。「富乐丰饶生胜族，眷属广多恒炽盛，四无碍辩十自在，六通诸禅悉圆满。」祝福家家户户丰衣足食，开枝散叶，人人得到快乐自在，这是人生最圆满的境界，祝福众生所有愿望都能实现。



大日如来即「太阳」，乃宇宙最强能量的火，九运有火才有运，马年送此海报，得到「大日如来」智火加持，智慧常住，自在清安。此佛像在新港中心文化会馆作永久供奉，乃全港人的福慧。



马年财神月历是招财镇宅的珍贵图腾，挂在家中对正大门最当眼处，具风水效应，又可凭吉凶日资料编订重要活动，全年攻守策略尽在掌握中，看我的「马年攻守通胜月历」一目了然，助你过个丰盛马年！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明