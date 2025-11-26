李纯恩 - 「港话通」 | 好好过日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

好好过日子
李纯恩
3小時前
生活 专栏
　　在AI时代，上网找AI帮手的事情必定越来越多。这天跟朋友聊天，讲起AI的应用程式，他说香港也有了自己出品的AI助手App，叫「港话通」。顾名思义，是专门为服务香港人而设的。

　　于是下载了试试。

　　「港话通」可以用英语、普通话和粤语三种语言使用，对香港人来说，用粤语自然最方便。这个App甚至用俚语沟通都没问题，所以也叫作「香港人专属嘅AI好帮手」，提供的服务也特别侧重香港本地的资讯，比如日常的衣食住行，想去哪里吃饭，或者想不起来去哪里吃饭，它都会为你提供参考意见。有外地朋友来香港，也可以叫它安排观光和饮食甚至购物买手信的行程。生活在香港久了，对本地的许多事情反倒常常会不如游客熟悉，找AI出主意，它一定知道得比你多。即使自己想在香港找些新花样新玩意试试，它也可以帮到手。

　　除了衣食住行，「港话通」对于香港的法律条款也十分熟悉，比如与人有了租务纠纷，可以向它提问，它会提供合适的参考意见和解决的方法和途径，这样起码减少了你的困惑，很快知道应该用甚么方法去解决问题。

　　至于健康医疗方面的解答，也是AI的强项，我试着问了一条：「胆石和胃气胀有咩分别？」眨眼之间就出了两大篇答案，阐述了两种病状的特征和分别，包括病发原因和典型的痛疼位置，解答得非常清晰。

　　这天是11月20日，农历十月初一，我问：「今日喺香港边个位置可以睇到新月？」这一下它就给我上了一堂天文课，非常有趣，很实用。以后想拍月亮的照片，只要问一下，马上就知道应该去哪里下手了。

　　 现在AI的应用程式很多，但香港人用「港话通」，感觉分外亲切。

