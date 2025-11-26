KellyChu - 麦当劳送上冬日暖心之作 热朱古力咖啡16蚊有得叹 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
生活 专栏
　　天气冻，早上最适合饮杯热啡暖胃。香港麦当劳今年50周年，特别送上融合经典滋味嘅冬日暖心之作，用美国直送热朱古力配以McCafé金奖咖啡，打造出经典组合「热朱古力咖啡」，并以惊喜价$16登场。另外更有加入缤纷棉花糖嘅全新「石板街鲜奶咖啡」，一啖就令你暖入心。

　　另一经典美食—烟肉蛋汉堡同步限时回归，星期一至五嘅早餐时段，以$25.5就可以买到一份烟肉蛋汉堡配热朱古力咖啡，令大家呢个冬天不太冷之余，更有美食陪伴左右，暖意爆灯！

　　经典滋味点止咁少，麦当劳甜品站已「浓」重推出KITKAT®美禄®恐龙芭菲，一次过尝到软滑KITKAT®朱古力威化味新地，撞上美禄®可可球、香浓美禄®麦芽可可粉、原条KITKAT®美禄®朱古力威化，感受浓厚美味新层次。并继续有KITKAT®新地筒，至抵价只系$8就叹到。甜品包装红绿色造型更撞埋浪漫圣诞气氛，认真有心思。

KellyChu
 

全新「石板街鲜奶咖啡」。
全新「石板街鲜奶咖啡」。
