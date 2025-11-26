KellyChu - 中港两地嘉宾云集星岛宏观经济论坛 分享发展高质量经济独到见解 | Executive日记

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
星岛新闻集团即将以「联动创新．出海领航」为主题，举办「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」。这是星岛第3次举办全国性高峰经济论坛，继续邀请内地及香港政商翘楚，以至学术权威领袖，聚焦讨论企业出海、数字资产、零售业变革及跨境医疗四大议题，共同探讨中国经济发展新动能。

　　随着中国经济持续升级，新发展格局加快构建，新质生产力不断释放，人工智能正推动传统产业转型升级。作为国家重大战略区域，粤港澳大湾区经济实力雄厚，创新动能强劲。香港凭借国际金融、航运及贸易中心的独特优势，在大湾区建设中发挥关键枢纽作用。本次论坛将聚焦这些关键议题。

　　星岛广邀重量级人马担任演讲嘉宾，其中包括财政司司长陈茂波、京东集团副总裁兼首席经济学家沈建光博士、高和资本执行合伙人兼清华大学五道口金融学院不动产金融研究中心副主任周以升、香港金融发展局行政总监区景麟博士、香港特别行政区特首政策组副组长关家明、香港特别行政区特首政策组研究策略专家组成员毛振华教授以及香港特别行政区政府投资推广署助理署长李淑菁等。

　　为了让公众了解更多论坛焦点及宏观经济的最新消息，星岛更特别设立「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」专页，让各位演讲嘉宾率先分享对中国宏观经济的最新解读，同时亦发放更多宏观经济相关资讯，加深公众对论坛的了解。大家更可以透过专页回顾去年论坛的盛况，以及重温各大政商领袖的真知灼见。

　　今年是一代武打巨星李小龙85岁诞辰，明天便是他的生忌。为怀缅这位传奇人物，李小龙会举办多项活动与粉丝一同追忆其光辉人生，昨日在恒丰中心正式揭幕「李小龙家族故居纪念牌」。李小龙家族曾居于弥敦道218号Katherine Building长达近30年，即现今的恒丰中心和酒店。 　　纪念牌暂以临时形式坐落于恒丰中心一楼，李小龙会会长黄耀强说，永久纪念牌料需2至3年落成，由于申请政府资助并不容易
　　天气冻，早上最适合饮杯热啡暖胃。香港麦当劳今年50周年，特别送上融合经典滋味嘅冬日暖心之作，用美国直送热朱古力配以McCafé金奖咖啡，打造出经典组合「热朱古力咖啡」，并以惊喜价$16登场。另外更有加入缤纷棉花糖嘅全新「石板街鲜奶咖啡」，一啖就令你暖入心。 　　另一经典美食—烟肉蛋汉堡同步限时回归，星期一至五嘅早餐时段，以$25.5就可以买到一份烟肉蛋汉堡配热朱古力咖啡，令大家呢个冬天不
