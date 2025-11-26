KellyChu - 李小龙IP助吸引游客 故居将设永久纪念牌 | Executive日记

今年是一代武打巨星李小龙85岁诞辰，明天便是他的生忌。为怀缅这位传奇人物，李小龙会举办多项活动与粉丝一同追忆其光辉人生，昨日在恒丰中心正式揭幕「李小龙家族故居纪念牌」。李小龙家族曾居于弥敦道218号Katherine Building长达近30年，即现今的恒丰中心和酒店。



纪念牌暂以临时形式坐落于恒丰中心一楼，李小龙会会长黄耀强说，永久纪念牌料需2至3年落成，由于申请政府资助并不容易，是次筹建费用是由恒丰企业提供。他指，李小龙会亦将展开「李小龙事迹径」第一期修复工程，期望未来2个月内完成，相信李小龙IP可吸引游客来港，带动本地旅游业及本土文化。



李小龙胞弟李振辉形容重游旧地心情兴奋，他忆述指旧居有4000呎，住了一家十几口，「大家吃饭也是两桌一起吃，那时候是很开心。」他介绍，现时恒丰酒店宴会厅的坐向正正是旧居，昔日从「骑楼」望出去是新乐酒店，「刚才走进来很有归属感，好像回到家，从骑楼看出街上」。



KellyChu