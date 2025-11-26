张诺 - 圣诞愿望 | 任意行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张诺
3小時前
生活 专栏
　　寒风起时，人间情意正暖。「愿望成真基金」（Make-A-Wish）在圣诞节来临之前，于ifc筑起一座愿望市集，义卖的每件礼品，都是生命与病痛共舞时绽放的花朵。

　　Sophie在化疗期间，因药物副作用时常饥饿，却受制于饮食规范。她在病榻上创作了「蕃茄酱热狗君」Corny Ketchy公仔——那是对美食的渴望，更是对生命的礼赞。一针一线里，藏着她对所有病童的轻声鼓励，在限制中依然可以创造欢欣。

　　12岁的一朗用画笔对抗着罕见疾病。他的圣诞卡上，恐龙与火车奔驰在节日的雪原，每一笔都是对世界的深情凝望。这个渴望举办画展的男孩，正在用色彩编织希望的网络。

　　我轻轻接过那套圣诞卡，把捐款放入箱中。这个圣诞，我愿成为一朗的知音，让他的勇气随着卡片飞向我的好朋友。

　　「愿望成真基金」早前也举行「Trees of Joy」活动，11棵圣诞树在百名义工手中渐次绽放。每道装饰的弧光，都是送给病童的温柔拥抱。当灯光亮起，愿所有正在对抗病魔的孩子都能看见：这世界，始终为他们保留着一整片星空。

　　在这个见证奇迹的季节，我们学会最珍贵的圣诞礼物，从来不是得到，而是成为另一个人生命里一束微光。

张诺

