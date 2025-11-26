小董 - 多发性肉瘤 | 轻松养生

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董
3小時前
　　一位年轻母亲携9岁幼女来求诊，她言语中充满希望和担心：「女儿自出生以来身体不同部位皆长出一颗颗如波子大的肉瘤，没啥大感觉但偶然痕痒，小朋友抓得起劲便皮开肉烂，甚至血肉模糊，看过不少专科，说法不同，有的说是肉瘤、粉瘤；也有人说是小董早阵子写过的『蟹足肿』，吃药加打针，她都已经害怕得狂哭，没办法了，最后找到你⋯⋯」

　　小女孩颈项及头额也长出这些小东西，小董逐一检查之后诊断为「多发性肉瘤」。一般来说，这类外科疾病多见于中年以后的男性，小朋友才几岁人仔，怎么会生满全身呢！？细问之下发现是食物出的问题！她妈妈是印尼华侨，朋友送来不少燕窝、雪蛤膏，每天早上一大碗与疼爱的小女儿分享，出于爱女心切，当然让她吃得比自己更多！女性贺尔蒙被扰乱了，身体抵受不住这多量的蛋白质和激素，细胞起了变化，不断增生⋯⋯

　　良性肿瘤的成因仍未明确，但以下可能是导致良性肿瘤的成因：贺尔蒙水平变化、雌激素分泌、血管异常增生或扩张、遗传基因、长期接触化学物或辐射。中医学上咱们称这为「痰饮」，痰湿伤了娇嫩的脾胃，湿聚在一起成为瘤体！幸好是良性的，不难治理！

　　这些可恨的小肉瘤跟「单纯性甲状腺囊肿」一样，要用新会的正宗的「大红陈皮」20克、洗水昆布10克、正川贝12克、5碗水同煲40分钟剩2大碗，每日一碗分2天饮，疗程30天，小肉瘤应可缩小一半！

　　当然最奏效的是使用中药的散坚溃肿化痰的治则，来把瘤体自然消掉最好！一般用大约3个月，这些小肉瘤便会乖乖散去！由于近月癌症重病的人增多，小董过年前未必能再收新症，此肉瘤方您们先煲着来饮，待小瘤缩小些后才找我诊断！正宗的新会大红陈皮不容易找！可致电2338-9090查询价格，一般来说，8至10年陈皮已有足够疗效了！

学贯中西的大爱中医师博士
小董

